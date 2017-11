Compromís también apoya la tasa turística que exige Podemos

La coalición convoca una mesa de trabajo interno con alcaldes y cargos públicos para decididir su fórmula de tasa mientras el PSPV considera que no interesa políticamente y que técnicamente es muy difícil

Compromís se ha puesto de parte de Podemos en el conflicto generado en el tripartito del Pacte del Botànic por la exigencia de la formación morada de implantar una tasa turística. Compromís hará todo lo posible para poder pactar con el PSPV-PSOE y Podem y con el Gobierno valenciano una tasa turística que pueda incluirse en los Presupuestos de la Generalitat de 2018.

Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz parlamentario de Compromís, Fran Ferri, tras la Junta de Portavoces de las Corts, donde ha avanzado que la coalición tiene una reunión esta misma semana para fijar los criterios que debe tener esa tasa, y a partir de ahí negociar con los firmantes del pacto de gobierno del Botànic.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, ve "técnicamente imposible" que esa tasa pueda estar para 2018, además de considerarla "inconveniente políticamente" por no contar con el apoyo del sector y no verla "urgente" en estos momentos, aunque ha dicho que se puede equivocar.

Ferri ha insistido en la voluntad de su grupo de negociar hasta el último momento la implantación de esta tasa, de la que Compromís votó a favor de su creación, y ha asegurado que pondrán "toda la carne en el asador" para alcanzar un acuerdo.

Ha considerado que hay tiempo de negociación, ya que hasta el 27 de noviembre se pueden presentar enmiendas a los presupuestos, y hasta el 22 de diciembre, cuando está previsto que se voten los Presupuestos de 2018, "hay tiempo para negociar".

Ferri ha explicado que Compromís no presentará una enmienda sobre esta cuestión, ya que a los presupuestos solo presentan enmiendas pactadas con el PSPV, pero negociará sobre la base de la enmienda de Podem.

Para el portavoz socialista, se trata de una cuestión interesante que está asentada en casi toda Europa, pero ha señalado que es técnicamente difícil de ejecutar, pues además de muchos cambios legislativos, requiere de la complicidad del sector.

Así, cree que valdría la pena en los próximos presupuestos "tener una dotación para analizar la tasa o el impuesto con todas sus esquinas, todos los aspectos que haya que valorar, una comisión en la que intervenga mucha gente y hacerlo bien, si se va a hacer".

Mata ha señalado que no cree que sea el momento de implantar esta tasa y ha recordado que no está en los acuerdos del Botánico. No obstante, ha dicho se sentarán a hablar con Podem de este asunto, pues los socialistas hablan "con todo el mundo de todos los temas".

Mientras, el portavoz de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha reconocido que la tarea de gobernar es complicada, pero ha dicho que le gustaría un mayor posicionamiento de Compromís respeto de algunas cuestiones", aunque no las ha precisado. Preguntado por unas palabras de Ferri en la que criticó las actitudes y votos que "dan alas a los grupos de la derecha como PP y Ciudadanos", Estañ ha afirmado que "lo que la da alas a otras opciones políticas es no cumplir lo acordado".

Al respecto, Ferri ha dicho que vivió con "angustia cómo la derecha aplaudía" al diputado de Podem Antonio Montiel durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de Acompañamiento presentadas por el PP y Ciudadanos.

Sobre si le preocupa que el PSPV busque otros apoyos, como los de los diputados no adscritos, Estañ ha señalado que lo que le preocupa es que "no se quiera negociar" y se quiera imponer una postura a los demás, y ha señalado que Podem quiere que los Presupuestos los aprueben los firmantes del Botánico.

Ha defendido que, para ello, lo primero es sentarse a negociar y lo segundo que el Consell sea "más contundente" en materias como vivienda, sanidad o accesibilidad, y ha señalado que todavía queda el proceso de enmiendas y según como se desarrolle explorarán los diferentes escenarios.