La Fiscalía abre diligencias por falta de accesibilidad en los trenes de Cercanías

La Fiscalía Provincial de València ha decidido abrir diligencias contra Renfe debido a la «falta de accesibilidad» en sus trenes de Cercanías para aquellos viajeros que tienen una discapacidad.

Este proceso judicial se produce tras la denuncia el pasado mes de abril de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV) contra la empresa pública en la que detallaba que las personas con discapacidad y movilidad reducida usuarias del transporte ferroviario sufrían una situación de «desamparo y discriminación»para acceder a este tipo de trenes en la Comunitat Valenciana.

Entre estas reclamaciones interpuestas, Cocemfe destacó la imposibilidad de acceder al servicio Cercanías en las mismas condiciones que el resto de usuarios «debido al desnivel existente entre el tren y el andén y a la escasez de trenes adaptados».

Fuentes de la asociación valenciana, denunciaron, además, la falta del servicio gratuito Atendo (de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida) que, sin embargo, sí se encuentra operativo en los trenes de media y larga distancia. Este servicio permite «avisar y que te pongan una rampa para acceder a los trenes», una posibilidad que al no disponer de ella en las Cercanías obliga a las personas con discapacidad a «esperar hasta que coincidan con un tren que sí que esté adaptado». «Solo el 35,4 % están adaptados y estos circulan solo por tres líneas -C1,C2 Y C6-, lo que dificulta mucho el transporte de las personas con discapacidad», lamentan desde Cocemfe.

Javier Segura, presidente de la organización valenciana, asegura que en estos momentos no se garantiza «la calidad del servicio a nuestro colectivo, lo que provoca una grave discriminación hacia un grupo vulnerable y, además, se nos impide desarrollar una vida independiente».

El dirigente de Cocemfe calificó de «injusticia» su situación. «No se puede permitir que en un tren solo se disponga de uno o dos sitios para personas con discapacidad». «Queremos acceder donde el resto de personas acceden. Esto -advierte- afecta también a otros colectivos como las personas mayores o con carrito de bebé». Para Segura, «se trata de una reivindicación que llevamos pidiendo muchos años y esperamos que ahora la justicia tome nota y se empiece de una puñetera vez a hacer algo».

La normativa europea ampara a este colectivo en el uso del transporte ferroviario, conforme establece el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril.

Reforma de trenes

Desde Renfe, se asegura que «se está realizando un plan de actuación de mejora en nueve estaciones con recrecida de andenes y ampliación de estos e instauración de ascensores» con una inversión de unos 100.000 euros por estación.

Un plan que, además, incluye la reforma y adaptación de los coches centrales de determinadas unidades (once adaptadas y tres en proceso de adaptación). Una actuación que cuenta con una inversión total que oscila entre los 700.000 y los 800.000 euros por tren.

La respuesta a estas iniciativas desde Cocemfe es contundente: «Desde Renfe no está diciendo toda la verdad. No tenemos servicio de atención Atengo personalizado lo que nos genera una molestia, y no se están adaptando los vagones para las personas con discapacidad».