La patronal de la sanidad privada recurre el contrato con el IVO

La Alianza de la Sanidad Privada, ASPE, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, ha llevado ante los tribunales el concurso para contratar el servicio oncológico integral, que se adjudicó el IVO el pasado mes de octubre. Así se desprende del anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y ayer confirmaron fuentes de la patronal.

El recurso -aún sin formalizar-se ha presentado contra la resolución que firmó en mayo la consellera de Sanidad, Carmen Montón para buscar nuevo adjudicatario y por el hecho de que, para ello, se apostara por la vía de la acción concertada y no por un concurso de servicios al uso. Esta vía de la acción concertada (que el Consell ha desarrollado en una ley propia) marca que solo las entidades sin ánimo de lucro o las públicas pueden concursar. Por esta vía se ha adjudicado ya el servicio oncológico al IVO y el de detección de cáncer de mama de dos áreas de salud a la Asociación contra el Cáncer.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada entienden que este contrato «vulnera los principios de igualdad de trato y de no discriminación» y van más allá al asegurar que la ley en la que se apoya este contrato «es contraria a la nueva ley básica estatal, lo que significa que no tendrá validez debido a una inconstitucionalidad sobrevenida». De hecho, ASPE ya solicitó a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, petición que no salió adelante.

La patronal recordó ayer que los informes de Abogacía y de Intervención de la Generalitat sobre la contratación del IVO también pusieron de relive estos «importantes defectos en la convocatoria de esta acción concertada».