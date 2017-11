Pérez no cede y los Jocs Florals de Lo Rat Penat dejarán el Principal tras 134 años

Los Jocs Florals de Lo Rat Penat no se harán en el Teatro Principal el próximo mes de enero. Así se ratificó ayer en un pleno extraordinario y tenso en la Diputación de València en el que se podía debatir pero no votar ni llegar a acuerdos. Así lo determinó el secretario general de la corporación provincial, quien remarcó que la competencia es del presidente de la diputación, que a su vez tiene delegadas las competencias en la diputada de EUPV Rosa Pérez.

Se habló pues de la moción presentada por el Partido Popular y Ciudadanos, que pedía que se autorizara a la entidad cultural a utilizar las instalaciones del histórico teatro valenciano para llevar a cabo la celebración de sus 134º Jocs Florals, pero la diputada Pérez ratificó la negativa.

Según explicó la delegada de Teatros, existen informes técnicos que apuntan a que la celebración del certamen literario no se ajusta al reglamento de la cesión de usos del teatro, aprobado por la propia corporación el pasado mes de junio y "al que no se opusieron ni PP ni Cs", añadió Pérez. Durante el pleno, miembros de Lo Rat Penat la llamaron "sectaria" desde la tribuna de invitados, por lo que el presidente de la diputación tuvo que llamar al orden en varias ocasiones.



Sin alternativa de momento

Según la nueva normativa, no se prestarán las instalaciones "para la celebración de sorteos, ceremonias de entrega de premios, de graduación, rifas ni, en general, actos de carácter no cultural, no relacionados con las artes escénicas o de categoría amateur".

La entidad, fundada en 1878, entiende que los Jocs Florals no son una mera entrega de premios, ya que el acto cuenta también con un discurso del mantenedor y un concierto de la Banda Municipal de València, explicaron a Levante-EMV fuentes de Lo Rat Penat.

Los Jocs Florals se crearon un año después del nacimiento de la entidad, esto es, en 1879, hace 138 años. Solo se han interrumpido en ocasiones muy contadas. En concreto, durante la Guerra Civil y durante una epidemia de cólera. El Principal no acogió tampoco el centenario, ya que para aquel histórico momento Lo Rat Penat eligió la Lonja de València.

La entidad todavía no tiene un lugar sustituto, según añadieron ayer. Mantienen la esperanza de que el presidente Rodríguez, responsable último de la decisión, cambie de opinión. En el pleno extraordinario de ayer delegó en Pérez. La nueva normativa también ha dejado fuera del Principal a la gala de la Cultura de la Junta Central Fallera.