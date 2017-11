El 'sanchismo' pretende batallar por el poder en la ciudad de València

La ciudad de València se prepara para una disputa entre socialistas si nadie cede en sus pretensiones. Obtenida la secretaría general de la provincia el pasado domingo (Mercedes Caballero logró una victoria cómoda), el sector fiel a José Luis Ábalos y que reivindica que el modelo de Pedro Sánchez ha de llegar a todos los rincones del PSOE no está por dejar de intentar hacerse con el liderazgo en la ciudad de València. Eso es lo que algunos miembros de la ejecutiva de Ximo Puig pensaban que podía pasar una vez que el secretario general del PSPV no había animado a ninguno de los suyos a competir con Caballero.

Pedro Sánchez estuvo el lunes por la tarde en València. Después, algunos de su ejecutiva, con Ábalos a la cabeza, cenaron en Moncada con algunos de los principales representantes del sanchismo en València (la nueva líder en la provincia, entre ellos).

Según algunas fuentes, tras estos contactos, el planteamiento es presentar candidatura a la secretaría general del PSPV de la capital, un puesto que en el esquema de Puig parece reservado para la actual portavoz del grupo municipal, Sandra Gómez.

José Vicente Berlanga, vicesecretario general del partido en la ciudad y gerente de la Fundación Deportiva Municipal, es al que al menos una parte de los afines a Ábalos está animando a dar el paso al frente.

Lo que no está claro es que sea el único en esta corriente sopesando la candidatura. La concejala Maite Girau y el secretario general en València Nord (la agrupación de Ábalos), Martín Navarro, no han descartado aún poder ser una opción que aglutine un mayor consenso.

La posibilidad de un pacto que suponga que los sanchistas se hagan con la secretaría general y dejen a Sandra Gómez la candidatura en las elecciones municipales de 2019 es a día de hoy una solución imposible. Ni Gómez ni la ejecutiva de país contemplan una medida de esta naturaleza, señalan las fuentes consultadas, ya que la candidatura está ligada a unas primarias.

Y más cuando Ferraz ya deslizó que sondearía posibilidades en las grandes ciudades donde no gobierna en busca de cantidatos (del partido o independientes) potentes.

Sandra Gómez no ha hecho oficial que vaya a presentarse a la secretaría general de la ciudad, pero en Blanqueries se da por hecho que lo hará. De momento, aún no ha descartado un acuerdo con la órbita Ábalos/Caballero. Según algunas fuentes, está vigente aún el plazo que ha ofrecido para negociar que no haya batalla entre las grandes corrientes, tal como ha sucedido en la provincia. El esquema no parece que vaya a reproducirse en la capital.