El Gobierno incumple el compromiso de la financiación y acelera el cupo vasco

No habrá nueva propuesta "acordada" de financiación autonómica en 2017. El Gobierno central incumplirá su compromiso, lanzando en la conferencia de presidentes del pasado mes de enero por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo señalaron ayer fuentes del departamento de Hacienda en el Congreso, tras un debate de Cristóbal Montoro con el diputado de Compromís Joan Baldoví, y un portavoz del ministerio corroboró después a Levante-EMV que esa es la postura oficial. El ejecutivo se escuda en que la situación en Cataluña provoca el retraso. El nuevo plazo es el del primer semestre de 2018. Que la reforma esté antes de los presupuestos de 2018, dijo más tarde Montoro.

El anuncio se produce un día antes de que el Congreso apruebe hoy, por vía de urgencia, el cupo vasco que refuerza aún más la privilegiada relación económica del País Vasco con el Estado a través de un concierto que permite negociar de tú a tú con Madrid. El acuerdo del cupo se alcanzó en mayo y permitió aprobar las cuentas de 2017. Hoy se aprobará con el rechazo de Cs y Compromís.

Mientras, la postura del PSOE es presionar al Gobierno para que apruebe con celeridad la reforma. Es la reacción del secretario general, Pedro Sánchez, tras la conversación, ayer, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y otros líderes territoriales ante la «intranquilidad» por la premura en tramitar el cupo vasco y la lentitud a la que se somete al modelo de financiación autonómica.



La solución "valenciana"

Puig matizó ayer desde Alicante que los socialistas valencianos no critican el cupo vasco, recogido en la Constitución, sino la tardanza en reformar el modelo. En Ferraz temen que el Gobierno quiera dilatar este debate para propiciar la división entre las autonomías socialistas. Mientras, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, propuso ayer una solución «bilateral» si no la hay para toda España y que pasa, según Mata, por la condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación, que cifra en 20.000 millones (los que adeuda vía Fondo de Liquidez Autonómica, FLA). Esa condonación daría oxígeno a la administración valenciana y le permitiría volver a financiarse en los mercados de deuda y no estar pendiente como ahora de la asistencia financiera del Estado. Mata también cree que el PP está cómodo con este retraso y que no le interesa mostrar cual es el modelo por el que apuesta.

Mientras, el síndic de Podemos en las Corts, Antonio Estañ, señaló que su formación ya advirtió que el Gobierno incumpliría su compromiso y añadió que Rajoy tiene como único modelo territorial la "asfixia" y añadió que la cuestión del modelo de financiación es de una relación con el Estado casi "medieval".

Por su parte, la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, se ofreció al presidente de la Generalitat a ir a reunirse con el ministro Montoro para negociar los presupuestos en nombre del Consell. "Si me autoriza lo dejo todo y me voy a Madrid", dijo Bonig en las Corts. La síndica del PP también añadió que si ella fuera de Compromís ya se hubiera ido al despacho de Montoro para tratar de influir con sus votos como han hecho el PNV o las formaciones canarias.