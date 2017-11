Las redes sociales debaten la posibilidad de dar una calle a Rita

Si hay una cosa clara en la trayectoria de Rita Barberá es que ni su personaje ni su política dejaba indiferente a nadie. Un año después de su muerte, su figura sigue generando debate en las redes sociales, ya no tanto por su permanencia en el escaño del Senado más allá de su citación por el caso Taula, como por la conveniencia o no de dedicarle una calle, un puente o una plaza de la ciudad, una cuestión que se planteó después de su fallecimiento y que no ha sido descartada ni alentada desde las instituciones.

El ejemplo más claro de ese debate se encuentra en la página web Change.org, dedicada a sondear aquellas propuestas que hagan los particulares. En esta página hay cuatro iniciativas para que el nombre de Rita Barberá perdure en la ciudad. La más movida es la que lleva como epígrafe «Poner una plaza o calle de València el nombre de Rita Barberá», que tiene 12.079 apoyos. Otra grafiada como «Cambiar el nombre de Puente de las Flores por Puente Rita Barberá» tiene 4.573 apoyos. Y otras dos más minotitarias referidas al nombre de una plaza o avenida o a una calle para Rita Barberá Nolla tienen 668 y 23 votos respectivamente. En total, 17.334 apoyos para inmortalizar su nombre.

Estas iniciativas, no obstante, han tenido respuesta en otras de similares características. La propuesta «Impedir que algo de València lleve el nombre de Rita Barberá» ya ha cosechado 20.771 apoyos, mientras que «No carrer Rita Barberá» tiene 4.793 y «no a una calle, plaza o avenida a Rita Barberá» lleva 77. En total, 25.641 votos.



Escaño en el Senado

El resto de las iniciativas tienen que ver con su permanencia en el escaño del Senado después de que se conociera su relación con el caso Taula. La presión mediática y política que se ejerció sobre la exalcaldesa de València tuvo su reflejo también en las redes sociales y en concreto en la citada página de encuestas. Hasta seis iniciativas se plantearon para pedir la dimisión de Barberá, aunque la que más votos tuvo fue la que pedía la «revocación de Rita Barberá», en alusión a la potestad del gobierno autonómico para retirarle el escaño por la Comunitat Valenciana. Tiene 2.334 votos. Otra que pide su «dimisión como senadora» tiene 1.165 y las otras son muy minoritarias. La que más apoyos ha concitado es una que pide explicaciones y que tiene 135 votos.

En total, en esta página web hay 26 iniciativas que contienen el nombre de Rita Barberá, aunque en este caso son referidas más a su gestión como alcaldesa de la ciudad de València.