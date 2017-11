Deportes evita chocar con la federación por los niños extranjeros pese a Marzà

Vicent Marzà, conseller de Educación, exhortó el lunes a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana «a trabajar para poner fin a la discriminación» que supone que los menores extranjeros no puedan participar en los campeonatos de fútbol alevín, infantil o cadete en las mismas condiciones que los niños españoles. Pero en palacio, despacio.

Josep Miquel Moya, director general de Deportes, recibió ayer en la Consejería de Educación a Javier Alcaina, presidente de No Sólo Fútbol, el equipo de Sagunt donde juegan varios menores extranjeros a los que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) ha rechazado conceder la ficha. Moya propuso a Alcaina «agotar la vía administrativa» y formular un recurso ante la FFCV para poder actuar contra «un acto administrativo» mediante un segundo recurso ante el Comité Superior de Deportes, que depende del Ministerio de Educación. Una forma de escurrir el bulto.

Alcaina sostiene que el rechazo de la FFCV a conceder la ficha «ya es un acto administrativo» y no comprende las dilaciones. Según el presidente de No Sólo Fútbol, «las federaciones deportivas actúan en la Comunitat Valenciana por delegación de la Generalitat y sus reglamentos internos tienen el carácter de normativa autonómica». Recuerda que cualquier norma autonómica debe sujetarse a la Constitución, que garantiza la no discriminación, y se pregunta qué sentido tiene la ley de deporte valenciana si no se van a ejercer las competencias en la materia.

Moya replica que «las licencias deportivas son únicas en todo el terrirorio nacional», que «no hay licencias autonómicas», que la Federación Española de Fútbol «acata» las normas de la FIFA para evitar el tráfico de futbolistas menores de edad que apuntan maneras entre grandes clubes.



Clubes excluidos

La reunión entre el director general de Deportes y el presidente de No Sólo Fútbol se prolongó durante una larga hora y media. En algún momento, algún técnico del gabinete jurídico de la Conselleria de Educación deslizó una reflexión sobre la dimensión del problema. El abogado sugirió que si la FFCV dejara de aplicar la normativa de la FIFA, los clubes deportivos de la Comunitat Valenciana podrían quedar excluidos de las competiciones internacionales. Más aún, si la Federación Española de Fútbol dejara de acatar el reglamento de la FIFA...

Alcaina extrae la conclusión: «En Valencia prevalece el derecho a formar parte de la FIFA y a jugar un mundial sobre los derechos fundamentales de las personas».

El Consejo Superior de Deportes ya ha tenido que lidiar con casos similares. Una resolución de marzo de 2016 establece como norma general que cualquier menor con residencia legal en España tiene derecho a estar federado en cualquier ámbito territorial.



Los niños o la norma

Moya y Alcaina comentaron la resolución de la máxima autoridad en materia deportiva de España. «Si todos las resoluciones del CSD son a favor de los niños, ¿quién está mal? ¡Los niños o la norma?», declaró Alcaina. Moya, por su parte, defendió que es necesario modificar la ley estatal de deportes para abordar el problema.

La contundencia que mostró el lunes el conseller de Educación frente a la evidente discriminación de los menores extranjeros que quieren vincularse a clubes de fútbol y participar en campeonatos de ámbito autonómico resultó mucho más sutil en el segundo escalón.