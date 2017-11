La mitad de los niños atendidos por Cruz Roja pasa frío en invierno

El 39 % de las familias atendidas por Cruz Roja en la Comunitat Valenciana no puede pagar el comedor escolar, casi la mitad de los niños asegura que pasa frío en invierno y el 9,1 % de los menores no realiza alguna de las tres comidas principales del día de forma regular.

Estos son algunos de los datos incluidos en el Boletín de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja sobre Infancia en la Comunitat Valenciana, que refleja que la infancia es el colectivo que «más ha acusado la precarización social generada por la crisis económica».

El estudio analiza la percepción de chicos y chicas de 8 a 14 años atendidos a través del programa de Promoción del éxito escolar de Cruz Roja Juventud y pone de relieve una de las manifestaciones más claras de la privación o carencia material relacionadas con la pobreza infantil: la alimentación insuficiente o inadecuada. La labor de Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud, a través de un enfoque integral para combatir distintos escenarios de exclusión, alcanza a más de 5.400 niños y niñas anualmente en la Comunitat Valenciana. El boletín revela que el 25,3 % de menores atendidos por Cruz Roja merienda en sus instalaciones (frente al 16 % nacional), que el 47,4 % de los menores asegura que pasa frío en invierno, porcentaje que se eleva al 50,2 % en el grupo de 8 a 11 años, y que el 31,8 % afirma que no tiene calefacción en casa.

Entre otras dificultades, el informe expone que el 39,7 % de los menores no puede pagar el comedor escolar, 10 puntos por encima de la muestra estatal (29 %); y uno de cada diez (9,1 %) no realiza de forma regular alguna de las tres comidas principales del día. Algunos aspectos que concretan estas situaciones de vulnerabilidad e indican bajos ingresos familiares son que el 42,9 % no puede ir al dentista y el 41,2 % afirma que solo una persona adulta tiene un trabajo estable.

Ley de Renta de Inclusión

Las Corts Valencianes aprobarán hoy la ley de Renta Valenciana de Inclusión, el proyecto estrella de la vicepresidenta, Mónica Oltra. En diciembre de 2016 la vicepresidenta del Consell anunciaba una medida revolucionaria: una ayuda para quien esté en paro, pero también para quien tenga trabajo con nóminas de miseria.

Ya existe una ayuda similar: la Renta Garantizada de Ciudadanía y cuenta con 20.000 titulares que no tienen trabajo y cobran 385 euros al mes. La renta Valenciana de Inclusión sustituye a esta ayuda, aumenta los requisitos para que haya más beneficiarios y sube la cuantía a percibir hasta los 532 euros.

De esta forma, en tan solo un año duplicará el número de titulares (al pasar de 20.000 a 45.000 en 2018) que se ampliarán hasta 94.200 en tres años.