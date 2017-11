Pugna entre PP y Cs por denunciar que el Consell adoctrina

El debate ayer en las Corts tras la presentación del PP de una iniciativa para que se tramitara de urgencia un refuerzo de las funciones de la alta inspección del Estado para frenar casos de presunto adoctrinamiento en aulas de la Comunitat Valenciana dejó una imagen políticamente relevante. La pugna entre PP y Ciudadanos por tratar de acusar con mayor fiereza al Consell de practicar ese adoctrinamiento a escolares.

Mientras la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura aseguraba que su partido había denunciado esta cuestión antes que el PP y le daba la bienvenida a la crítica, la portavoz educativa del PP, Beatriz Gascó, le reprochaba que tratara de tomar la delantera en una cuestión habitual en el discurso de la diputada popular. Gascó llegó a acusar al diputado nacional de Cs Toni Cantó de denunciar casos de adoctrinamiento en Cataluña y no los de la Comunitat Valenciana. La diputada popular sacó numerosas imágenes de presunto adoctrinamiento. «A los niños no les hacen pintar ositos, no; les hacen pintar los Països Catalans, buscan que los jóvenes se conviertan en infantería política de Compromís», aseguró. Mientras, la diputada de Ciudadanos (que es docente) denunció que hay material escolar plagado de incorrecciones que engaña sobre la existencia de los Països Catalans para hacer colonialismo» y reclamó unas aulas libres de ideología.

La réplica la dio el diputado de Compromís Josep Nadal que acusa a los populares de convertirse en la Inquisición del siglo XXI y de fomentar con la diana del catalanismo la irrupción de la extrema derecha. «Que la alta inspección del Estado controle a los profesores valencianos es una agresión al autogobierno porque eso ya lo hacen los inspectores valencianos, los mismos que en tiempos del PP», señaló el parlamentario.

Finalmente los votos de PSPV, Compromís y Podemos provocaron que la iniciativa no prosperara. El tripartito considera que la petición ataca la libertad de cátedra y busca instaurar la censura en las aulas valencianas. Los ex de Ciudadanos votaron junto al PP y sus excompañeros de partido.