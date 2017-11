Regresa la lluvia, aunque débil, tras 42 días sin una gota

Ayer la Comunitat volvió a ver caer agua del cielo tras 42 días: desde el 18 de octubre no había habido una lluvia general. Según indicó Aemet a consulta de Levante-EMV, el temporal no es típico de otoño puesto que no se superaron los 20 l/m2 en los puntos donde más llovió, en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Las precipitaciones fueron de intensidad débil sin entrada de aire húmedo de levante. Las lluvias se generaron por el avance de un frente frío, que detrás tenía aire muy seco y que fue desplazando la masa de aire algo cálida y relativamente húmeda que había en la Comunitat. Este tránsito del frente frío de norte a sur ha sido el responsable de las lluvias, pero sin aporte de humedad marítima. La población que hasta las 18.00 horas más agua había recogio era Oliva, con 21,7 l/m2.

En cuanto a las capitales de provincia, València fue la que más agua recibió, 7,6 litros por metros cuadrado, mientras que Castelló se quedo con 4,4 y Alicante, con dos décimas menos.

Tras la irrupción del aire frío, los próximos días serán fríos. Viernes y sábado por el día soplará viento, que será fuerte en el norte de Castelló, aumentando la sensación de frío.

El viento amainará a partir del sábado por la tarde, mientras que estará despejado durante la madrugada del domingo. El aire frío represado cerca del suelo y la larga duración de la noche al estar cerca de la época invernal favorecerá que la noche dominical sea muy helada.



Fondo contra la sequía

Por otro lado, el pleno de las Corts aprobó ayer por unanimidad instar al Consell a dirigirse al Gobierno de España para la creación de un fondo extraordinario de lucha contra la sequía y sus consecuencias, destinado a financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas por ésta y otras adversidades climatológicas en las explotaciones agrícolas y ganaderas. También pidió la creación de un Fondo Económico Plurianual para adaptar la agricultura y la ganadería ante los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos.

En este sentido, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados también aprobó ayer, por unanimidad, un proyecto de ley con un conjunto de medidas urgentes para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía. El texto incluye medidas como exenciones en las tasas de riego, así como una moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social que abonan los agricultores.