La Abogacía de la Generalitat ve legal que Egevasa explote las depuradoras

La Diputació de València ha ganado el primer pulso a la consellera de Medioambiente, Elena Cebrián, en la disputa que mantenían las empresas públicas Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la Empresa General Valenciana del Agua, SA (Egevasa), por la supuesta ilegalidad del convenio por el que la Diputació de València, a través de la segunda sociedad citada, podía gestionar 59 de las depuradoras que operan en la Comunitat Valenciana. Y esa supuesta victoria ha llegado de la manera más inesperada: con el aval que le brinda al convenio un informe de la Abogacía de la Generalitat solicitado, precisamente, por la conselleria en un intento por buscar respaldo jurídico a la intención inicial de denunciar el convenio.

El informe de la abogacía considera que aquel contrato de colaboración entre la conselleria y la diputación, firmado en 1997, sigue en vigor porque, desde entonces, se ha venido «renovando tácitamente» -la vigencia inicial era de un año-, por lo que, determinan los letrados, su vigencia es plena.

Por lo que respecta a la renovación o modificación, estiman los letrados de la administración autonómica que, de hacer, sería «una decisión de oportunidad (no jurídica)». En otras palabras, que es una decisión política y no jurídica, por lo que no les atañe a ellos entrar en ella. Y lo justifican los abogados en que, al ser ambas instituciones públicas, la competencia es recurrente, es decir, que comparten las mismas funciones por lo que el acuerdo de colaboración entre ambas es lícito.

Fue en 1997 cuando Epsar, empresa pública dependiente de la Generalitat Valenciana, cedió la gestión de las depuradoras a la Diputació de València a través de su entidad Egevasa que comparte junto a Aguas de València (49% de participación). Este acuerdo fue renovándose cada año de manera automática hasta que en 2016, Epsar reclamó recuperar el control de las plantas residuales, con la amenaza de denunciar el convenio firmado 20 años atrás.



Intervención de Cebrián

El argumento que Epsar utilizaba en su momento era la recuperación de las depuradoras para posteriormente sacarlas a concurso público. Para evitar que el asunto llegara más lejos de lo aconsejable, el presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez (PSPV), y la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, (Compromís), se reunieron a finales de marzo, después de lo cual las aguas volvieron a su cauce. Aún así, la consellera decidió solicitar un informe a la Abogacía de la Generalitat en el que se dirimiese la supuesta ilegalidad del convenio.

La abogacía falló en el mes de julio a favor de Egevasa. Además, el informe señala que al renovarse tácitamente el acuerdo se entiende que sigue en vigor.

Ahora, a punto de llegar de nuevo a su fin de ciclo anual el convenio, Medioambiente ha hecho público el informe. Las fuentes consultadas anuncian que ambas instituciones estudian ya una vía consensuada para renovar el convenio sin tener que denunciarlo, dado el jaro de agua fría que ha supuesto el dictamen de los letrados.