El TSJ mantiene la fecha del 1 de abril para la reversión de Alzira

El departamento de salud número 10 , el de la Ribera, volverá a estar gestionado de forma pública el próximo 1 de abril tal como estaba previsto. La fecha se confirma después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rchazara suspender de manera cautelar el proceso, tal como había solicitado la actual gestora, la UTE Ribera Salud II. La empresa, al igual que hizo con las normas de reversión, recurrió ante los tribunales la decisión de la Conselleria de Sanidad de no ir a la prórroga del contrato que expira el próximo 31 de marzo y que estaba establecida en cinco años si había «mutuo acuerdo» y solicitó medidas cautelares para parar todo el proceso. La concesionaria alegaba que existía un riesgo, de no suspenderse la reversión, tanto para trabajadores como para la atención sanitaria. Según Ribera Salud, la reversión producirá «daños a los trabajadores, ya que se produce una alteración de la estructura del personal (...) se desmantela la estructura creada por el concesionario, la extinción del sistema de gestión organizativa pionero en España, paralización de 130 líneas de investigación, pérdida de plaza para más de 1.000 alumnos, pérdida de actividad docente y caos por el traslado de las historias clínicas».

La sala de lo contencioso-administrativo sección 5, en un auto fechado ayer, desestima la petición de medidas cauterales ya que la finalización del contrato y la reversión el día 1 de abril no producirá «perjuicio de imposible o difícil reparación» a la empresa si después hubiera un fallo favorable a sus pretensiones y además no existe sospecha de «una infracción pura y simple» del ordenamiento jurídico. Asimismo y frente al argumento de que la suspensión de la reversión «beneficia al interés público», la sala asume la respuesta de la Generalitat que apunta a que la administración «ya ha establecido un plan de trabajo para la reversión» incurriendo así «en un considerable gasto público». La sala no entra en el fondo del asunto.

«Satisfacción» vs. «respeto»

Como era de esperar, mientrar la conselleria mostró su «satisfacción» por este fallo que «permite seguir trabajando en la reversión de forma planificada como se lleva haciendo de forma ordenada» desde hace meses, desde la empresa recordaron que el auto «no es firme».

En este sentido, fuentes de Ribera Salud, al tiempo que mostraron el «máximo respeto por la decisión judicial», apuntaron que el auto requería «de un análisis en mayor profundidad» y no descartaron la presentación de un recurso de reposición, para el que tienen un plazo de cinco días.

«Nuestra voluntad es convencer al tribunal con argumentos y seguir defendiendo el modelo de colaboración público privada que durante 18 años hemos implantado con éxito en el departamento de salud de la Ribera, cuyos beneficios para la administración, los ciudadanos y los profesionales son múltiples».