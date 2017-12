Oltra: «Velaremos siempre por el interés del menor»

«Vamos a velar siempre por el interés del menor». Mónica Oltra optó ayer por una sentencia incontestable para evitar cualquier interferencia con la Conselleria de Educación, en cuyo ámbito de competencias ubicó el conflicto que enfrenta a los niños extranjeros a los que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana les niega la ficha en condiciones de igualdad con sus compañeros españoles.

«La Generalitat va acompañar en el proceso a este menor, así como al resto de familias que se puedan ver afectadas por casos similares», declaró Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

«El Consell va a velar por los derechos del menor no solo para que no se les discrimine porque sus padres no tengan NIE, sino para que no se haga un mal uso de estos menores por parte de las federaciones», declaró Oltra, en otra sentencia salomónica a medio camino entre la ley de derechos y libertades de los extranjeros y el reglamento de la FIFA que intenta evitar el tráfico de menores futbolistas

« Hay que equilibrar la cuestión pensando en el menor», insistió, «que tengan un DNI o NIE no puede ser fuente de discriminación». Y trasladó cualquier decisión política sobre el caso al equipo de Educación: «Estamos trabajando desde el primer día que salió en los medios para que no se permita esta discriminación».