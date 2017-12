El exgerente de la Epsar acusa a Bernácer de inculparlo para "tapar sus miserias"

La defensa del exgerente de la Entidad Públcia de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla, acusa al Ignacio Bernácer, técnico de la Epsar, de inculparlo en el juicio por el saqueo de la depuradora de Emarsa para lograr beneficios penales para él y su mujer, según acaba de explicar el letrado de Morenilla. "Ese es el verdadero interés, poner la cabeza de turco del señor Morenilla, para tapar sus miserias", acaba de explicar el letrado durante su informe de conclusiones definitivas.

El juicio del caso Emarsa se encuentra ya en la recta final de la vista ya que está previsto que finalice el próximo 14 de diciembre, con las conclusiones definitivas de las defensas de los 24 acusados, que han comenzado hoy.

La defensa de Morenilla solicita la absolución del ex gerente de la Epsar porque, asegura, "no se sostiene ninguna de las acusaciones vertidas sobre él en esta instrucción ejecutada a martillazos desde el principio para implicarlo".

El letrado repasa, una a una, las supuestas acusaciones vertidas por la Fiscalía y el resto de acusaciones contra él, que la defensa de Morenilla asegura que son falsas porque el exgerente de la Epsar no autorizó el incremento del precio del tratamiento de lodos e, incluso, se opuso en 2008 a incrementar este pago.

También rechaza las acusaciones de Bernácer de que supuestamente se enriqueció con el dinero entregado presuntamente por el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, ya que "ni la Agencia Tributaria ha detectado este enriquecimiento, ni el mismo Cuesta ha admitido estas entregas de dinero a Morenilla". Y apunta que las acusaciones del técnico de Bernácer han sido realizadas para conseguir una rebaja de condena para él y su mujer, que también estaba siendo investigada en esta causa por blanqueo de capitales.