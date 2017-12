La última voz de Ràdio 9 volverá a la nueva emisora pública

«Bona nit, hui es dia 29 de novembre de l'any 2013. Estem la ràdio i la televisió units com germans fent una programació que no sabem com anomenar-la. El que sí que sabem és que volem estar amb vostés fins que la senyal s'apague». Así empezó Amàlia Garrigós el programa especial la noche del cierre de RTVV, hace cuatro años. Ahora, la periodista tendrá que preparar otro arranque bien distinto, el de un comienzo, ya que será una de las voces de la nueva À Punt Ràdio.

Según confirmaron a Levante-EMV fuentes del ente, la presentadora de Alcoi será una de las profesionales que tendrá un espacio en la parrilla de la radio pública valenciana, una programación cuyos detalles se presentarán hoy desde el centro de producción de programas de Burjassot por parte de la directora general de los medios, Empar Marco, el director de Contenidos y Programación, Cèsar Martí, y Jèssica Crespo, la presentadora y codirectora del magacín diario matinal con el que volverán las emisiones, que ahora están en pruebas.

Garrigós fue una de las periodistas que encendió la primera Radiotelevisió Valenciana. Trabajó en ella durante 24 años, hasta que en diciembre de 2012 recibió el correo electrónico que llegó a toda la plantilla de RTVV y en el que se le comunicaba el despido.

Tras el cierre, la periodista emprendió el proyecto «El Mural», impulsado por Escola Valenciana y realizado junto a otros excompañeros de RTVV. También ha sido presentadora de distintos actos institucionales y galas, como la que se hizo para recaudar fondos para los denunciados durante la Primavera Valenciana.



«Queremos hacer periodismo»

La nueva radio, que comenzará a emitir este mes, será la primera en aplicar el libro de estilo, presentado ayer en la Universitat Jaume I de Castelló. Durante el acto, Marco destacó que abogan por una guía «viva y en constante evolución». La directora general señaló que el documento es un «contrato con la ciudadanía, también con el servicio público y un claro compromiso con nuestra lengua», además de un «compromiso con el periodismo». «Haremos las cosas de una forma muy diferente a como se han hecho hasta ahora, lo que queremos es hacer periodismo».