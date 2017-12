El expresidente de la Curva Nord tampoco declara ante el juez

El que era presidente de la Curva Nord del Valencia CF, Javier C. S., detenido por su presunta participación en las agresiones del pasado 9 d´Octubre también se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la causa por los incidentes ocurridos en la manifestación celebrada esa tarde en València. Javier C. S., que dimitió tras publicar Levante-EMV que él era uno de los detenidos por delitos de odio y desórdenes públicos, llegó al juzgado acompañado de su letrado y, tras negarse a declarar, el juez mantuvo la acusación contra él, pero sin más medidas que la de obligarle a presentarse periódicamente.