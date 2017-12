En qué se gastan el dinero los valencianos en Navidad

Las familias valencianas destinarán 791 euros para los gastos de las fiestas navideñas y la mayoría, un 67,6 %, tiene previsto gastar lo mismo que el año pasado, según se desprende de una encuesta elaborada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV).

El mismo informe indica que un 19,1 % de las familias se permitirán gastar más que el año pasado, mientras que un 13,3 de los hogares recortarán el presupuesto para fiestas respecto a 2016.

El gasto en Lotería es obligado. Y no es menor. Los valencianos gastan una media de 110 euros en lotería, en los sorteos del día 22 de diciembre y del Niño. Pero el primero resulta mucho más atractivo ya que concentra el 80% del gasto, según la UCCV.

Casi todos los encuestados afirman tener un presupuesto elaborado para comidas con amigos y familiares en el hogar. Un 31,7 % gasta entre 100 y 200 euros; un 25,4 %, entre 200 y 300 euros; un 24,2 % entre 50 y 100 euros; y un afortunado 10 % tiene previsto gastar más de 300 euros en las comidas familiares. El restante 8,7 % no pasará de 50 euros. La UCCV estima una media próxima a los 200 euros por familia.

Para las comidas y cenas de amigos y familiares en bares y restaurantes, los encuestados tienen previsto dedicar importes "bastante inferiores", según la UCCV. Un 41 % gastará menos de 100 euros y un 18,2%, nada.

La misma tendencia se manifiesta en cuanto a presupuesto para ocio y salidas con los amigos ya que un 60,5 % destina menos de 100 euros a esta partida y un 10,6 %, nada.

La UCCV estima una media de gasto en restaurantes de 97 euros y otros 88 en salidas con los amigos.

Los regalos son la partida más onerosa. Un 58,5 % de las familias tienen previsto gastar más de 200 euros, frente a un 3 % que no tiene previsto gastar nada. Los niños no son los que más consumen de esa partida. Un tercio de los encuestados asegura que gastará entre 50 y 100 euros en juguetes, pero otro tercio afirma que no tiene previsto comprar juguetes.

Finalmente, la encuesta revela que los Reyes Magos le ganan la partida a Papa Noel. Los juguetes siguen llegando el 6 de enero.