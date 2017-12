El PP critica el galimatías de los socios del Botànic sobre la tasa turística

El Portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, sostiene que la abstención del PSOE en la votación de la tasa turística ayer en Les Corts es una desautorización al secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer que pidió el no para la propuesta de Podemos.

"Ya sabíamos que en materia de turismo, el Botànic es un auténtico galimatías en el que cada partido piensa una cosa diferente al otro. Lo que no sabíamos hasta ahora es que en el seno del PSPV-PSOE también ocurría lo mismo. Mientras que el secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo Francesc Colomer se muestra contrario a la aplicación de una tasa turística, su grupo político en les Corts se abstiene de manera cobarde cuando Podemos pide que se aplique la tasa turística", ha indicado en un comunicado de prensa.

"Esta incertidumbre no es nada buena para el sector porque lo único que genera es inseguridad entre aquellos que dan empleo a cerca de un cuarto de millón de valencianos", ha indicado. Para el portavoz popular, "es muy irresponsable y cobarde esa abstención del PSOE y Compromís. Solo la responsabilidad del PP votando no ha impedido que la tasa salga turística salga adelante".

Pastor ha recordado que el Consell Valencià de Turisme, máximo órgano consultivo en materia de turismo de la Comunitat Valenciana, celebró una reunión extraordinaria para hablar de la tasa y concluyó de manera unánime con un rotundo no a la tasa. El PSPV-PSOE desoye al CVC y a su propio Consell con su abstención a la tasa".

"El sector turístico y el negocio que genera no merecen dos años de ninguneo, vaivenes, y cambios de criterio permanente en la política turística del Consell. En el Botànic llevan dos años amagando y no solo entre partidos sino también internamente porque el conseller de Hacienda partidario de la tasa y ya había redactado un texto para imponer ese impuesto", ha remarcado.

Por último, Fernando Pastor ha recordado que "el próximo martes está prevista la comparecencia del secretario autonómico Francesc Colomer en la Comisión de Industria de Les Corts para explicar su postura sobre la tasa turística. No sabemos con qué cara mirará a su grupo una vez que ha sido ninguneado y desautorizado. No sabemos qué excusa le darán para justificar su abstención en lugar del no prometido. Otra opción es que vuelva a desaparecer y se ausente de la Comisión para no dar la cara como hizo con su último viaje a China".