Las Corts es el parlamento autonómico con más actividad de España

La primera legislatura del Botànic ha creado las condiciones adecuadas para que la actividad de las Corts resulte frenética. El parlamento valenciano es el que concentra la mayor cantidad de iniciativa entre todos los autonómicos en España.

Les Corts Valencianes lidera la clasificación de las iniciativas presentadas de todos los parlamentos autonómicos. Concretamente, la cámara valenciana ha registrado hasta octubre de 2017 un total de 56.354 iniciativas. Además de superar la actividad del resto de parlamentos, las cifras actuales evidencian el aumento del trabajo en les Corts, porque las iniciativas parlamentarias registradas y tramitadas en la media legislatura actual superan a las hechas en las cuatro primeras legislaturas juntas y está a 17.000 iniciativas de superar las tramitadas en la etapa parlamentaria pasada.

Las preguntas escritas de los grupos son las iniciativas principales de les Corts, con 36.150 y son las preguntas un grueso importante de la actividad parlamentaria, porque entre preguntas escritas, preguntas orales en el pleno, preguntas en comisión y preguntas de interés general al President del Consell, suman un total de 37.745. En este sentido, el President del Consell ha contestado en lo que llevamos de legislatura a un total de 147 preguntas de interés general, mientras que la anterior legislatura se cerró con 194 preguntas.

La segunda iniciativa de la clasificación son las peticiones de documentación, que suman 16.335 hasta octubre. También, el parlamento valenciano encabeza la lista en las propuestas de creación de comisiones, con un total de 30 propuestas en la presente legislatura.

No obstante, la comparativa con las otras legislaturas es mayor, porque en las etapas anteriores, cuando finalizaba el periodo de sesiones decaían y se volvían a presentar con el inicio del nuevo periodo. Por lo tanto, se volvían a registrar y sumaban en la estadística como una iniciativa nueva. En esta legislatura, y por acuerdo de la Junta de Síndicos, al finalizar el periodo de sesiones las iniciativas no decaen y por lo tanto, en la estadística actual no hay repeticiones de iniciativas.

El seguimiento de las tramitaciones parlamentarias de les Corts Valencianes se puede hacer de una manera sencilla y abierta desde la página web del parlamento valenciano.