González Pons: "Mi madre no quiere que sea candidato a la alcaldía de València"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha descartado la posibilidad de presentar su candidatura a la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales alegando que su madre "no quiere" que lo haga: "Si alguien quiere algo, que hable con mi madre que a mi no me deja", ha recalcado, según declaraciones a la a la Sexta recogidas por Europa Press.

"No, mi madre no quiere", ha dicho el eurodiputado y miembro de la dirección nacional tras ser preguntado sobre la posibilidad de ser el próximo candidato del PP a la alcaldía de esta ciudad que, hasta los últimos comicios locales de 2015, estuvo gobernada por Rita Barberá.

El eurodiputado 'popular' ha apuntado que "siempre" le hace caso a su madre. "Madre no hay más que una", ha añadido después. En tono de humor, ha añadido que su madre va "regularmente" a Bruselas a verle y a "supervisar" su casa.

Al margen de la broma, las declaraciones de González Pons tienen carga de profundidad ya que evidencian la negativa del dirigente nacional a dejar su carrera en Bruselas y volcarse en València para tratar de recupurar una alcaldía en tiempos difíciles. El exconseller de Educación y portavoz del Consell de Francisco Camps sólo reconsideraría su postura si Mariano Rajoy se lo pidiera expresamente. Sin embargo, parace que el mensaje ha calado ya en Génova y es posible que no se le pida este sacrificio.

La incógnita sobre quién eligirá el PP para encabezar la lista municipal sigue abierta y es posible que no se despeje en los próximos meses. Incluso la idea inicial de Génova de lanzar un sondeo interno para sopesar el mejor candidato está en el aire. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, tiene una persona en la cabeza, pero se niega a desvelar su nombre. Mientras, el presidente de la gestora del PP en València, Luis Santamaría. admitió el otro día a Levante-TV que le gustaría ser el candidato.