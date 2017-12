Marí y Punset preparan una "sociedad civil valenciana"

Con la entidad Sociedad Civil Catalana como espejo, aunque con diferencias de fondo en cuanto a objetivo (la tensión territorial en Cataluña no es extrapolable a la Comunitat Valenciana ), el tándem Alexis Marí-Carolina Punset ultima la creación de una plataforma cívica que aspira a influir en la vida política y social valenciana a año y medio de las elecciones de 2019. La iniciativa, que podría presentarse en los próximos días, arrancará con la forma jurídica de asociación para abrir foros de debate sobre asuntos claves del territorio, como la infrafinanciación, las infraestructuras o el modelo educativo.

En principio, sus promotores (en la cocina están además del exsíndic de Ciudadanos los otros tres parlamentarios no adscritos y rebautizados como agermanats) mantienen que "de momento" no está encima de la mesa convertirse en partido político. La puerta, sin embargo, queda abierta. Los ex de Ciudadanos (la eurodiputada Punset sigue en sus filas a pesar de su postura crítica) son conscientes de que difícilmente hay espacio para un nuevo partido valenciano, si bien ven un electorado de centro huérfano de siglas.

La pelea por el centro es también uno de los retos del PSPV entorpecido por sus alianzas con Compromís y Podemos. Con todo, si la hipótesis de que en 2019, la diferencia de bloques (centro-derecha e izquierda) será ajustada, la aparición de un tercer actor podría ser clave para la reedición del Botànic, máxime si este actor está abierto a acuerdos.

Desde este punto de vista, la nueva plataforma, aunque desde la distancia, contaría con el visto bueno de Presidencia. Algunas fuentes consultadas afirman que el líder socialista Ximo Puig habría incluso dado aliento a la misma.

Al margen del futuro, el presente es construir una suerte de laboratorio de ideas, un think tank que genere un espacio para la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, cultura y que no esté ligado a partidos políticos concretos. Los promotores mantienen que la plataforma está abierta a todos los partidos e ideologías y que se busca, fuera del dogmatismo, puntos de encuentro. De hecho, mantienen que en la junta directiva no sólo estarán los cuatro ex de Ciudadanos, sino también personas de otros partidos que ya han sido consultadas y están dispuestas a implicarse en este foro.

Y para reforzar esta idea, avanzan que en la estructura habrá personalidades (muchas de ellas de primer nivel) del mundo de la judicatura, los medios de comunicación, los deportes, la cultura o la sociología, todos ellos con un perfil ideológico neutro.

Sin rastro de valencianismo

De hecho, los estatutos que están ultimándose huyen de las etiquetas ideológicas e incluso, tran un intenso debate, se ha evitado hablar de valencianismo. Aunque no está decidido, Carolina Punset podría presidir la entidad.

La exportavoz de Ciudadanos tiene un perfil muy alejado del nacionalismo y del regionalismo, con lo que sería difícil encajar en una asociación que pusiera por delante el valencianismo a otro tipo de aspiraciones. Punset tiene un perfil ecologista y en muchas cuestiones está cercana a la izquierda. Conserva, además, tirón mediático.

Eso sí, este think tank planteará consensos y propuestas sobre asuntos que afectan directamente al territorio: modelo educativo, sanitario, etc. El plato fuerte será la financiación autonómica, un ámbito sobre el que en principio hay un consenso político, pero sin vía de solución.

Así, se reconoce a Puig haber logrado un acuerdo amplio de la sociedad sobre la infrafinanciación, pero echan en falta que esta agenda valenciana cale en Madrid. "El problema va más allá del hecho de que no haya valencianos con poder de influencia en Madrid. Hay que analizar técnica y políticamente el por qué y cuál es la forma más eficaz", indica en declaraciones a este diario Carolina Punset.

"Queremos un punto de encuentro para hablar del modelo de consenso para la Comunitat Valenciana, más allá de las idelogías de cada uno", apostilla Marí, que añade que la asociación se financiará con cuotas.