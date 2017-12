El Gobierno creará la especialidad docente de ´Cant Valencià´ en 2018

El Consejo de Ministros acordó ayer el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2018. Es la primera vez que se aprueba este instrumento desde que se impuso esta obligación al Gobierno hace ya dos décadas. El planeamiento legislativo para el próximo año incluye un Real Decreto por el que se crea la especialidad docente de 'Cant Valencià' en el cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de conservatorio "a solicitud de la Comunidad Autónoma de Valencia (sic)".

Cuando esta norma entre en vigor, y se aprueben los temarios correspondientes, el Consell podrá convocar oposiciones docentes para funcionarizar al profesorado de este grado profesional de música de seis cursos (1.365 horas) que el Ministerio de Educación dirigido por José Ignacio Wert creó en junio de 2014 a petición de la entonces consellera de Educación, la popular M.ª José Català.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la LOE, todavía en vigor pues la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) solo la modifica parcialmente, fija que corresponde al Gobierno, previa consulta a las autonomías, la creación o supresión de las especialidades educativas y sus respectivos cuerpos docentes.

Català lo propuso en 2012 a Wert

La llegada a los conservatorios del 'Cant Valencià', especialidad que aúna el cant d'estil y las albaes, arranca en 2012 cuando la consellera Català solicita al ministerio que este canto tradicional valenciano se imparta como un grado profesional de Música, al igual que el piano o el violín.

Wert lo aprobó el 13 de junio de de 2014 a través de un Real Decreto y en 2018 será su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, quien cerrará el círculo al firmar otro Real Decreto por el que crea la especialidad docente en el cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas que deberá impartirlo.

Tres años después de su creación, el grado profesional de «Cant Valencià» solo se imparte en un centro docente público de la Comunitat, el Conservatorio Profesional de Música de Catarroja.

Sus profesores son contratados laborales reclutados a través de una bolsa extraordinaria de especialistas que la conselleria abrió en diciembre de 2014. Los requisitos que se exigieron, además de saber valenciano, fue el contar con "experiencia profesional reconocida en el campo laboral del Cant Valencià, fuera del ámbito docente, con dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores" a la fecha de la convocatoria. El segundo requisito fue acreditar "la competencia y cualificación necesarias para impartir la asignatura de Cant Valencià, mediante la certificación de participación en acciones formativas del ámbito pedagógico" en esta especialidad. La selección también incluía una prueba de aptitud con dos bloques: conocimientos teóricos y una clase "práctica".

Puristas versus renovadores

La creación del grado profesional y la contratación del profesorado enconó aún más el debate entre puristas y renovadores del cant d'estil. "¿Quién decidirá qué profesores darán clases, o qué es cant d'estil o no, si cada cantaor tiene su estilo y hay mil formas diferentes?", cuestionaban entonces los que apuestan por la modernización de esta tradición para abrirla a los gustos actuales. El temor de éstos era que a través del conservatorio se tratara de imponer "la forma de cantar de los antiguos".