Las agradables temperaturas que hoy ha traído el viento de poniente a la provincia de Valencia apenas durarán unas horas, puesto que mañana el termómetro volverá de nuevo a bajar (aunque ligeramente) y marcar máximas por debajo de los 20 grados. No obstante, el cambio principal se dará el lunes, cuando la lluvia se dejará ver en buena parte de la provincia, si no en toda, según la predicción elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La entrada de viento del oeste, más cálido y húmedo, traerá consigo lluvia el lunes, 11 de diciembre, aunque en algunos puntos de la provincia, sobre todo los situados más al norte, las precipitaciones ya podrían caer en las últimas horas del domingo. Para ese día, la Aemet ha decretado la alerta amarilla (preemergencia) en el interior de la provincia de Valencia por rachas de viento del oeste y suroeste de hasta 80 kilómetros por hora. El aviso permanecerá activo desde el mediodía del domingo y hasta la medianoche.



Durante la jornada siguiente, lunes, la Agencia Estatal de Meteorología espera "cielos nubosos con precipitaciones que tenderán a remitir al final del día abriéndose claros". La cota de nieve "bajará" hasta situarse entre los "1.000 y los 1.200 metros". Las temperaturas irán "en descenso" y el viento podría registrar "intervalos fuertes y rachas muy fuertes durante la primera mitad del día".



En el interior norte de Valencia, en zonas como Utiel, la lluvia está prácticamente garantizada (ahora mismo hay un 100 % de probabilidades de que se registren precipitaciones), mientras que en el resto de la provincia las posibilidades rondan en torno al 75 %.