El Consell se muestra "abierto" a reclamar los ´papeles de Salamanca´

La dirección general de Cultura de la Generalitat Valenciana está "abierta" a recibir peticiones de familiares o instituciones relacionadas con los documentos de la Guerra Civil y el franquismo que residen en este momento en Barcelona, en el Arxiu Nacional de Catalunya. Se trata de los conocidos como los 'Papeles de Salamanca', fondos que la Generalitat catalana recuperó del archivo salmantino tras ganar una sentencia en el Tribunal Constitucional que reconocía que la documentación de procedencia catalana podía ser trasladada a sus instituciones.

Fue en ese traslado cuando, según la investigación del archivero Policarpo Sánchez, los catalanes se llevaron papeles de otras comunidades autónomas, como la valenciana. En concreto, determina en más de 600 los documentos valencianos que estarían a día de hoy en el Arxiu Nacional de Catalunya, "aunque podrían ser muchos más", apuntó el investigador a este periódico.

Ahora, Sánchez pide que el Gobierno de España haga efectiva la sentencia del Constitucional y que Soraya Sáez de Santamaría, que ostenta de facto la presidencia de Cataluña desde que aplicaron el artículo 155, devuelva al archivo de Salamanca los papeles «robados» por Cataluña. Eso tendría que ocurrir antes del 21 de diciembre, fecha para la que hay convocadas elecciones catalanas y, por lo tanto, el Gobierno de España dejará de tener los mandos del catalán (que podría seguir negándose como hasta ahora a restituir la documentación).

Esta premisa disgusta a UGT, uno de los sindicatos más afectados durante la Guerra Civil y el franquismo por estos decomisos de papeles, que fueron llevados por las autoridades franquistas hasta Salamanca. La federación valenciana no ve "razonable" que se "aproveche el 155 para extraer documentación de Cataluña, sin ningún tipo de consenso", explicó a Levante-EMV Ismael Sáez, secretario general de UGT País Valencià. Del mismo modo, tampoco entiende "qué hacen documentos valencianos en Barcelona", añade. "Si hay una sentencia, se tienen que aplicar los mecanismos necesarios para que se ejecute. No se puede aprovechar la anulación de la autonomía para hacerlo, no es razonable", apostilló Sáez.

Sin archivo propio

La sección valenciana de UGT descarta, eso sí, tomar un papel activo en la reivindicación de estos papeles. "Ni siquiera tenemos un archivo propio. Si tuviéramos nuestros propios fondos aún tendría sentido. Lo importante es que estén en un archivo público y se pueda acceder a ellos siempre que haga falta", apunta.

Una postura similar sostiene la Generalitat: no emprenderá activamente ninguna acción por iniciativa propia porque, como explicaron a este periódico, "nadie se ha puesto en contacto" con ellos para tal fin. "Si alguna familia está interesada, nosotros estamos siempre abiertos a recibirlas. Pero nadie, ni a nivel particular ni institucional, nos ha contactado para que movamos nada", explicaron fuentes de la dirección general de Cultura. "Hay que estudiar en qué marco se podría tramitar, en el caso de que alguien lo reclame", añadieron.