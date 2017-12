El temporal de nieve en Europa atrapa a cientos de valencianos en aeropuertos internacionales

Miles de pasajeros quedaron atrapados tras el temporal de nieve acaecido en Europa durante el día de ayer. Y es que la nieve y el hielo que cubrían las pistas de aterrizaje en Suiza, Alemania, Países Bajos y Reino Unido provocó el retraso de 64 vuelos en el aeropuerto de Manises (39 de salida y 25 de llegada) y la cancelación de seis aviones que tenían previsto despegar desde València a las cinco y ocho de la tarde para llegar a Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt y Zúrich.

Además, las llegadas previstas a las ocho y nueve de la mañana de otros dos aviones de Düsseldorf y Frankfurt fueron también anuladas. Y es que sus aeropuertos fueron cerrados, dejando a cientos de valencianos sin alternativas salvo la de encontrar un hotel cercano donde pasar la noche hasta el día siguiente.

Por su parte, el aeropuerto de Zúrich canceló 40 despegues y 40 aterrizajes y Frankfurt hizo lo mismo con más de 300 vuelos. Mientras, la nevada más fuerte en cuatro años sufrida por Reino Unido, hizo que once vuelos fueran desviados del aeropuerto de Birmingham y que Luton cerrase su pista durante dos horas.

Mientras, los pasajeros del aeropuerto de Manises, se amontonaban en los puestos de atención al cliente de Ryanair, KLM, Kenya Airways y Xiamen Airlines buscando algún tipo de compensación: o bien la devolución del precio del billete, o un billete nuevo que les lleve a una ciudad lo más cercana posible a su destino, o bien un pasaje hasta su destino en la fecha más cercana posible, opción que incluiría una noche en un hotel, según fuentes de Ryanair, aunque la salida hacia Frankfurt se retrasaría dos noches.

Esta última opción era la preferida por los cientos de pasajeros que, resignados, acababan por avisar a la empresa en la que trabajaban que "la operación retorno" tardaría un poco más de lo esperado.

"No voy a arriesgarme a alquilar un coche para llegar a Frankfurt y que el hielo del suelo me resbale y acabe teniendo un accidente. No merece la pena", explicaba Carlos Corral, un valenciano que había pedido un permiso para poder pasar el puente de la Constitución cerca de su familia.

Por su parte, Jessica Greiger buscaba impaciente una alternativa que le llevara de vuelta a Zúrich, mientras Francisco García seguía aguardando cuarenta minutos más en la cola para que le diesen un nuevo billete con el que llegar a Alemania, al igual que lo hacía Andrés Medal: "Tengo que coger el vuelo. Mañana, como el resto que estamos aquí, tengo que trabajar".

Weeze fue otro de los aeropuertos de Alemania que cerraron su pista de aterrizaje por el temporal alemán, lo que afectó a Desiree y Jos Renders quienes tenían que hacer escala en Colonia para llegar a su casa tras haber pasado la semana en València para disfrutar de unas vacaciones "con buen tiempo".

Sin embargo, la llegada de la borrasca «Ana» dejó a toda Comunitat Valenciana en alerta amarilla por viento durante la jornada del domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento que alcanzaron los 75 kilómetros por hora en puntos de la provincia de Castelló, como Vilafranca, y rebasaron los 60 en la localidad valenciana de Buñol. Asimismo, en el aeropuerto de València, en Manises, se registraron 55 kilómetros por hora mientras en Alicante, solo Alcoi rebasó los 50 kilómetros por hora.

La Aemet prevé para hoy rachas máximas de 90 kilómetros por hora para el interior norte de la Comunitat y alerta naranja para la zona costera de Alicante, con olas que podrían llegar hasta los tres metros.