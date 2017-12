La asociación de afectados lleva al juez el concurso del transporte de hemodiálisis

La asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón de Valencia, Alcer Turia, ha llevado ante los tribunales el nuevo contrato de la Conselleria de Sanidad para adjudicar la gestión del transporte de pacientes que acuden a hemodiálisis y que tiene un presupuesto estimado de más de 223.000 euros.

El proceso para buscar una entidad que organizara el sistema de transporte para los enfermos en las tres provincias se abrió el pasado mes de junio además por la vía de acción concertada, por lo que solo asociaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro -como las de pacientes,en este caso- podían optar a ser adjudicatarias. Desde Alcer Turia no solo no presentaron oferta sino que invocando la defensa de los intereses de sus asociados, decidieron recurrir el contrato de acción concertada ya que entendían que las condiciones estipuladas por Sanidad no eran «suficientes» para gestionar de forma eficiente el volumen de pacientes en diálisis en la provincia de Valencia.

El recurso ha llegado a la sección 5 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y, seis meses después se encuentra parado, al igual que el contrato que debe elegir a las proveedores del servicio de hemodiálisis en las diferentes áreas de salud -con un presupuesto de 135 millones de euros- y que está pendiente de resolución total desde hace un año. Sanidad publicó ambos contratos con la intención de poner orden en estos servicios ambulatorios que llevaban desde 2012 funcionando sin contrato, con la esperanza de que una adjudicación en tiempo y forma por lotes reportara 7 millones anuales de ahorro. Sin embargo introdujo un cambio: no serían las propias asociaciones o empresas que prestan el servicio de hemodiálisis las que gestionaran el traslado de los enfermos, sino que este servicio se licitaría en un proceso separado, además por la vía de la acción concertada.

Las asociaciones de pacientes de Alicante y Castelló sí han presentado ofertas para hacer esta labor pero no así Alcer Turia ya que consideran que el presupuesto previsto para toda la provincia no es «suficiente», según fuentes de la asociación, lo que puede tener consecuencias directas en los usuarios. «El transporte supone tener a gente trabajando desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche y no vemos que ni el presupuesto ni la forma en que se ha querido organizar como unos intermediarios vaya a asegurar hacerlo de forma correcta», explicaron fuentes de la asociación, que opta a uno de los lotes para ofrecer el servicio de hemodiálisis.

Con todo, y en vista de que este recurso contencioso podría «atascar» la resolución de ambos concursos, desde Alcer Turia se iba a desistir del proceso en tribunales «por el bien de los usuarios». La búsqueda de gestor de transporte está, así, pendiente al igual que el servicio de hemodiálisis ambulatorio ya que solo se han adjudicado tres de los 16 lotes