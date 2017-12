Un investigado pide a Marí que devuelva las dietas

? El exgerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla, exigió ayer al denunciante del caso Emarsa, Ramón Marí, que «devuelva los 31.515 euros que cobró ilegalmente» en concepto de dietas en el consejo de administración de Emarsa o que «devuelva la pluma Montblanch personalizada». Morenilla contrataca los últimos comunicados hechos públicos por el PSPV, en el que denuncian que «Emarsa era el chiringuito del PP», con informaciones como que «Marí acudió a la Expo Zaragoza 2008 con entradas que me pidió, por lo que no sería tan malo cuando él fue». Y «frente a la Epsar, cuyos contratos no tuvieron reparos de la Sindicatura de Comptes o la Intervención, el Ayuntamiento de Albal ignora la ley de contratos con la contrata de basuras, que carece del informe del Secretario y de criterios de adjudicación», según Morenilla.