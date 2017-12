El responsable de Turismo rechaza aplicar la tasa porque perjudica al sector

El secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, ha reiterado su postura contraria a la aplicación de una tasa turística ante la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, celebrada en Les Corts.

Durante su comparecencia, que ha atendido a una petición del PP, Colomer ha recordado que él mismo convocó el pasado mes de septiembre al Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana, órgano de consulta y asesoramiento de la Agència Valenciana del Turisme, en el que está representado todo el sector, desde ayuntamientos, diputaciones y sindicatos, para debatir sobre la tasa turística. Pero este foro desaconsejó la aplicación de un impuesto sobre la actividad turística al considerar que no constituye un estímulo que favorezca los intereses del sector turístico.

"Todos los criterios allí expuestos fueron trasladados para conocimiento de los grupos parlamentarios", señala

Colomer, para quien "la política turística requiere la necesidad de escuchar" y, por este motivo, se convocó al sector para "hacer nuestra aportación desde la gobernanza colaborativa". Además, ha subrayado que "se trata de un sector muy diverso y polifónico, por eso es necesario escucharlo". Colomer ha defendido su postura alegando que probablemente se recaudarían más ingresos, no con una tasa turística, sino combatiendo con más fuerza el intrusismo y mejorando la financiación del gobierno valenciano. "No soy partidario de una tasa para mejorar el potencial de la administración, considero que hay otras vías para obtener mayores ingresos", ha señalado.

"En el alojamiento clandestino, problema en el que no nos hemos puesto de perfil, hay un verdadero caladero de ingresos", recalca el presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, para quien "el turista ya paga por todo, por eso responsabilizarlo de algunas de nuestras incapacidades históricas para regular el territorio y preservar lo autóctono, no sería justo".

En esta línea, ha indicado que "esto no es una historia de buenos o malos, sino de distintas visiones del sector turístico". Para Colomer "el sector turístico es mucho más que el alojamiento, por eso pensamos que este planteamiento de tasa turística no se ajusta a la realidad".

Colomer ha hecho hincapié en que lo que realmente le preocupa es "prolongar artificialmente este debate y la sobreactuación de algunos parlamentarios", al tiempo que ha apuntado que "desconozco el efecto que pueda tener en el mercado este constante debate y la posición tomada por algunos, que parecen querer convertir en problema algo que no lo es".

Mientras, el diputado de Podemos en las Corts David Torres se ha mostrado convencido de que la tasa turística se aplicará bien porque el Consell será valiente y acatará la resolución favorable de las Corts que se dio en el debate de Política General o bien el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la desarrollará porque así lo ha reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias. Torres asegura que Montoro tiene informes que aconsejan su puesta en marcha.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha hecho una exposición positiva de la tasa, pese a que su grupo se abstuvo en la comisión que debatió las enmiendas a la Ley de Acompañamiento, aunque la coalición apoyó la iniciativa de

Mientras, El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario popular (GPP), Fernando Pastor ha criticado que el PSPV "se esconda detrás del voto responsable del PP" que frena la tasa turística para contentar a Podemos y Compromís generando "inseguridad, incertidumbre y malestar en el sector".

Pastor se ha expresado en estos términos duante la Comisión de Turismo de Les Corts y ha recriminado al secretario autonómico de Turismo y máxima autoridad en este tema en la Comunitat, Francesc Colomer que vaya a comparecer "no a voluntad propia sino por petición del PP" y "despache el tema de la tasa en dos minutos".

Así, ha señalado que el PSPV tiene que explicar "muchas cosas a los valencianos y al sector" empezando por dar las razones por las que se abstiene frente a la tasa. "Gracias al rechazo del PP la tasa turística no es ni será una realidad", ha explicado al tiempo que ha denunciado que los socialistas "no dan la cara" y tiene que arrojar luz del por qué su secretario autónomico y su presidente dicen una cosa y su grupo vota la contraria. "Tiene que explicar a que acuerdos ha llegado con Podemos y Compromís sobre este tema".

Ha denunciado que los valencianos "hemos asistido a un ir y venir de propuestas y contrapropuestas" en un tema tan importante como la tasa turística y esa situación en la que nos han metido "no es buena para nadie" porque esa situación "rocambolesca" lo único que genera es inseguridad, incertidumbre y malestar".

Pastor recuerda que el PP ha sido el único partido que "no ha variado ni variará de posición" respecto a la tasa turística que "desde el minuto uno ha sido firme contra la medida y que puede decir con rotundidad que somos los únicos que no hemos ido dando banzado". "Hemos estado en contra desde el principio" y "lo estaremos hasta el final".

Pastor ha señalado el secretario autonómico, "no puede desligarse de su responsabilidad ni de sus compañeros de partido, no viene de otra galaxia, no puede quitarse el muerto de encima. El sector se pregunta para qué quiere un secretario autonómico que defiende una cosa, habla de otra y su partido vota lo contrario".

Sus compañeros socialistas, ha explicado, "no respetan lo que dice el Consell Valencià de Turisme, porque abstenerse no es respetarlo, y necesitamos una explicación convincente de porqué su grupo se abstiene a la tasa y permite que salga".

"Todo juega en su contra" ha señalado porque "cada vez que el PSPV se abstiene queda desautorizado y en entredicho" demostrando que quien alimenta el debate de la tasa no es otro que el PSPV. "Hay ministros que cuando sus grupos "no han visto bien lo que proponían se han marchado a casa, que cuando un Tribunal dicta que algún articulo de sus leyes no es conforme a ley se han marchado a casa, y usted tiene un decreto tumbado y votaciones de su grupo contartio a lo que pregona".

Mientras, el diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) Tony Woodward, ha criticado que el secretario de Turismo, Francesc Colomer, "haya venido a la Cámara a hablar de todo menos de lo que tenía que dar explicaciones, la tasa turística". "¿Cree realmente Colomer que este impuesto va a resolver los problemas del sector como el fraude y la economía sumergida?", ha apelado directamente Woodward.

Según el portavoz de Economía de Cs, "los más de 2.900 millones de euros que ya se recaudan en impuestos relacionados con la actividad turística parecen no ser suficientes para el Consell" y ha lamentado que se quiera gravar "todavía más, y de manera injustificada" a este sector. Además, tal como ha recordado el diputado, "resulta ilógico que los 2,5 millones de valencianos que pasan sus vacaciones en otros puntos de la propia Comunitat Valenciana paguen por duplicado un impuesto que ya han abonado durante el resto del año".

Woodward ha exigido a Colomer que "aclare el modelo exacto de tasa turística en el que está trabajando el Consell" porque, hasta el momento, "solo se ha hablado de hipótesis". En este sentido, el diputado ha criticado a Colomer por ignorar "una propuesta coherente y necesaria como la creación de una mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas y resto de agentes del sector, que desde Cs se ha solicitado hasta en tres ocasiones".

Como ejemplo, Woodward ha señalado los paquetes vacacionales gestionados por mayoristas en zonas de alto potencial turístico como Benidorm. "¿Qué pasaría con estos viajes que se han vendido con un precio cerrado para el próximo año si finalmente se aprueba esta tasa? ¿Quién pagaría entonces ese impuesto en estos casos?", ha planteado Woodward, que ha exigido a Colomer ser "claro y acabar con la incertidumbre que se vive en el sector tras conocerse la polémica medida impulsada por Podemos".