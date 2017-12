El PP emplaza a Puig a ejecutar las pruebas de la nueva modalidad del parany

El portavoz de cultura del grupo popular en las Corts, Miguel Ángel Mulet, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig que ordene a la Conselleria de Medio Ambiente "ejecutar" la resolución aprobada por Les Corts para que se realicen las pruebas de campo del cesto malla, una modalidad del parany que es menos invasiva con las aves.

Las Corts aprobaron esta semana con los votos del PP, Ciudadanos y PSV, la abstención de Podemos y el rechazo de Compromís poner en marcha estas pruebas. La enmienda, impulsada por el PP, tal cómo informó este diario evidenció de nuevo las diferencias en el seno del bipartito.

"No se puede seguir mirando hacia otro lado ni desoír el mandato de les Corts como si no pasara nada. Estamos en un sistema democrático y, si la mayoría de Les Corts ha respaldado la realización de esa prueba, hay que cumplirlo. No tiene sentido que la conselleria siga sin darse por aludida".

Mulet ha señalado que "la Conselleria de Agricultura debe permitir ya las pruebas del nuevo sistema de caza denominado cesta malla en la misma línea que lo aprobado también por unanimidad hace un mes por la Diputación de Castelló".

El portavoz popular ha recordado que "estamos ante un sistema selectivo, sin muerte ni sufrimiento para las aves que no son objetivo de la caza, y de acuerdo a la directiva europea de aves. La postura de Medio Ambiente copada por Compromís, que ni siquiera se ha pronunciado al respecto y se dedica a dar largas para retrasar y dilatar el proceso, es lamentable. Debe acatar el mandato de Les Corts y autorizar ya los estudios porque ahora es la temporada".

Mulet considera que "no se pueden anteponer los prejuicios ideológicos particulares de los dirigentes de Compromís en Agricultura a la decisión de la mayoría. Ximo Puig, como president de la Generalitat, debe actuar, dar la orden y dejar de esconderse como si no fuera con él para evitar chocar con sus socios de gobierno".

Por último, Mulet ha advertido a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, que "si incumple la resolución de la Cámara, desde el Grupo Popular adoptarán las medidas legales necesarias para su cumplimiento".