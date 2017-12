"Los delatores son los que hacen que se pueda condenar a cargos públicos"

El exfiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, aseguró ayer en València que «los delatores son los que hacen que se pueda llegar a condenar a los cargos públicos, porque los consellers no suelen aparecer con su firma en los expedientes de contratación [investigados]». Horrach ofreció ayer una conferencia en el Centro Cultural Bancaja, organizada por la Conselleria de Transparencia con motivo del Día Internacional de la lucha contra la corrupción».

Horrach dejó la Fiscalía Anticorrupción tras la sentencia del Caso Nóos y ahora se dedica al ejercicio de la abogacía en Baleares. Pero ayer quiso hablar de su experiencia en la investigación de «cincuenta casos de corrupción que he liderado» y que, defendió, sólo se pueden atajar si «se activan los controles preventivos en la administración. Hay corrupción cuando hay contratación pública».

El abogado defendió que «la labor de jueces y fiscales es positiva, pero se actúa tarde y mal, porque en el 99% de los casos se investigan los casos de corrupción cuando ya han pasado cinco años o más y los testigos no se acuerdan, los documentos no aparecen o los imputados han fallecido». De ahí que sea tan importante la figura de los arrepentidos porque «es la única forma de demostrar que quien ha participado en un expediente irregular admita que recibía órdenes de su superior jerárquico. Aunque nadie admite delatar a sus superiores sin un beneficio punitivo (rebaja de la condena). Si no es por los delatores no tendríamos nada que hacer con los responsables políticos», defendió.

Horrach también criticó el actual «sistema procesal obsoleto y con demasiados años de existencia. Y es obsoleto por la existencia de los jueces de instrucción. No tiene sentido que sigan existiendo en España».

Horrach defendió que sea la Fiscalía quien se encargue de la instrucción de las causas porque «todas las operaciones contra la corrupción se han iniciado en la Fiscalía Anticorrupción. Un juez ralentiza la investigación criminal porque ha de investigar y garantizar los derechos de los acusados». Una opinión que, explicó, no nace «por las controversias que he tenido con los jueces de instrucción».

Durante el debate posterior a su conferencia, un asistente al acto le recriminó su intervención en el Caso Nóos, en el que consideró que la infanta Cristina no podía ser imputada en la causa. «¿Tomó esa decisión porque le presionaron o porque le pagaron?», le espetó uno de los asistentes. Horrach respondió de forma enérgica: «Nunca me han dado una sola orden y siempre he seguido mi criterio, que no será tan equivocado cuando la Audiencia de Palma lo asumió y decidió absolverla». Según el exfiscal Anticorrupción balear «temerario fue sentarla en el banquillo porque no había un sólo motivo para hacerlo y por defender este criterio he tenido que soportar que me llamen corrupto miles de veces porque la prensa decidió que había que sentarla en el banquillo».