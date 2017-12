Un informe de Ciegsa salpica a José Ciscar y Alejandro Font de Mora en la contratación de zombis

Entre los "zombis" contratados aparecen el exconcejal investigado por el pitufeo, Emilio del Toro, y la diputada popular portavoz de Educación, Beatriz Gascó

Un informe de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA) salpica a los exconsellers de Educación José Císcar y Alejandro Font de Mora en la contratación de empleados zombis entre 2007 y 2012, según el escrito incorporado por la Abogacía de la Generalitat al Caso Taula, al que ha tenido acceso Levante-EMV. El Juzgado de Instrucción 18 de València investiga en una pieza separada del Caso Taula estas contrataciones irregulares en las empresas públicas Ciegsa (Conselleria de Educación) e Imelsa (Diputación de València).

Entre los trabajadores "zombis" contratatados en Ciegsa pero que "nunca tuvieron adscritos despachos, lugares de trabajo, correo corporativo ni extensión telefónica" figura el exconcejal de Educación del Ayuntamiento de València, Emilio del Toro, también investigado en el Caso Taula, pero en la pieza del pitufeo o blanqueo de capitales presuntamente cometido por el PP de València ciudad. Del Toro sería una de las personas cuyo contrato está directamente firmado por el entonces conseller de Educación, y por tanto presidente del consejo de administración de Ciegsa, José Císcar, actualmente diputado y presidente provincial del PP en Alicante, según la información adelantada por "Valencia Plaza" y RNE.

Del Toro logró un contrato de "alta dirección" el 19 de julio de 2011 para "desarrollar las funciones correspondientes a las relaciones de Ciegsa con la Conselleria de Educación, sin especificar el puesto de trabajo en el organigrama".

La actual diputada popular portavoz de Educación, Beatriz Gascó, también aparece contratada como administrativa en Ciegsa "desde el 26 de julio de 2006, de forma indefinida con un salario anual de 18.751,56 euros". Un año después, tras ser elegida concejala por el Ayuntamiento de Castelló, Gascó comunicó su cese a Ciegsa. Aunque también aparece otro escrito del jefe de prensa de la Conselleria de Educación (entonces dirigida por Alejandro Font de Mora) en la que confirma que "Gascó ha venido prestando sus servicios en la conselleria hasta el 15 de julio, avisó con 15 días de antelación que iba a pedir la baja voluntaria y, en el transcurso de este año, no ha disfrutado de días de vacaciones. Si tienes alguna duda no, no dudes en llamarme".

Otra de las trabajadoras presuntamente zombis fue Encarnación Mazón Ballester, contratada el 10 de julio de 2007 en Ciegsa por Máximo Caturla (consejero delegado de Ciegsa) a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). Mazón estuvo tres años contratada por la empresa pública responsable de la construcción de colegios pero tampoco tuvo nunca adscrito "despacho ni lugar de trabajo en la sede de la empresa". El 25 de marzo de 2008 fue contratada como directora del gabinete del entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.