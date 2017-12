Los valencianos, de los que más se divorcian en España

Una de las múltiples e indirectas consecuencias de la crisis ha sido el descenso de los divorcios. En época de estrecheces económicas, afrontar una separación legal comporta una serie de gastos a los que no todos pueden hacer frente, por no hablar de quienes pierden el trabajo y continúan con la pareja ante la incapacidad de mudarse a otro piso y depender del propio sueldo. La Comunitat no escapa a esta tendencia. Sin embargo, se encuentra entre las tres primeras autonomías donde más divorcios y separaciones se han dado en el último trimestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, el número de divorcios consensuados en este periodo ha sido de 1.675, cerca de 400 menos que el trimestre anterior de este mismo año. En lo que va de año esta cifra asciende a 5.963, pero lejos queda de los 10.573 que se registraron en 2007, por ejemplo. Respecto a los divorcios no consensuados, la Comunitat cae de esa cabeza de lista. Andalucía, con 2.014; Cataluña, con 1.207; y Madrid, con 1.176 son las autonomías que más divorcios de este tipo han registrado. La valenciana ha sumado un total de 990. Una cifra sensiblemente inferior a los dos primeros trimestres del año, cuando los divorcios no consensuados llegaron a 1.307 (2º) y 1.435 (1º).

El número de nulidades clasificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aumentado uno respecto al segundo trimestre, pasando de seis a siete. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con lapoblación a 1 de enero de 2017, el CGPJ ha observado que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72; Comunitat Valenciana, con 5,67; Baleares, con 5,4; Andalucía, con 5,1; Cataluña, con 5; y Murcia, con 4,82.

En el cómputo global, el número de separaciones y divorcios en España se redujeron en el tercer trimestre de 2017 en un 7,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del consejo. La mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que cayeron un 16,3 %, aunque las no consensuadas también han registrado una bajada con respecto al primer trimestre de 2016, en concreto, un 12,3 % menos.

Respecto a los divorcios, que, según apunta el CGPJ, son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas interpuestas de mutuo acuerdo entre octubre y diciembre de este año representaron un 8,2 por ciento menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4 por ciento menos.

Sin embargo, la cifra en cuanto a nulidades matrimoniales no presentan grandes variaciones. En este caso los datos son de 35 nulidades en este último tercer trimestre, frente a las 34 en el mismo periodo del año anterior.