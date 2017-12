El Consell intentará recuperar 250.000 ? de la Gürtel

El pleno del Consell acordó ayer personarse, como perjudicado civil, en la pieza cinco del caso Gürtel, que investiga contratos menores de la Generalitat entre 2005 y 2009 con varias empresas del Grupo Correa para intentar recuperar 250.000 ?.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explicó tras el pleno que el Consell del PP presidido por Alberto Fabra acordó el 10 de octubre de 2014 no ejercer acciones penales ni civiles en este procedimiento, pese a que la Abogacía de la Generalitat informó de manera favorable. Tres años después el actual Consell ha acordado revocar y dejar sin efecto esa decisión y personarse por lo civil para intentar que vuelvan a las arcas públicas 250.000 euros que «no deberían haberse desviado nunca hacia intereses espurios», y que «el dinero de la presunta corrupción de tiempos pasados vuelva a los valencianos». En esta pieza del caso Gürtel, sobre la que está a punto de celebrarse juicio oral en la Audiencia Nacional, figuran 27 acusados, como los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera y la cúpula de Gürtel, y se refiere a los contratos de pequeña cuantía adjudicados a dedo por numerosas conselleries y empresas públicas entre 2005 y 2009. Oltra explicó que se ha acordado ejercer ahora la acción civil mediante la contratación externa de abogados para intentar recuperar el dinero, e indica que no se personarán por lo penal para no correr el riesgo de ser rechazados, pues hace tres años ya se ofreció esa posibilidad y el Consell rehusó.