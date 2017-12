Pons dice que su tiempo en València «ya pasó»

El portavoz del PP en el Parlamento europeo, Esteban González Pons, aseguró ayer en Bilbao que su tiempo en la política valenciana «ya pasó», por lo que descartó que vaya a ser el candidato del PP a la alcaldía de València. «Esa propuesta no existe, es hipotética y, honestamente, no creo que me la vayan a hacer», declaró. «Estoy en Bruselas haciendo un buen trabajo. Ya estuve en la política valenciana y aquel tiempo pasó, les toca a otras personas», dijo.