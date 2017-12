Nombramiento de Oltra con linaje de Compromís

El reciente nombramiento de Jorge Iván Castañón como director general de Coordinación Institucional de la vicepresidencia de la Generalitat que dirige Mónica Oltra tiene linaje de Compromís por la vía política y también familiar.

El nuevo alto cargo de la conselleria ha tenido una carrera política casi mimética a la de la vicepresidenta. Castañón fue integrante de Projecte Obert, una de las facciones internas de Esquerra Unida de la que mayoría de sus miembros acabaron por desembarcar en Compromís.

Es también, como Oltra, persona muy cercana al alcalde de València, Joan Ribó. Castañón es pareja de Esther Tarín, actual jefa de gabinete del alcalde y también representante de la ejecutiva de la coalición, junto a Ribó, por el colectivo Gent de Compromís, los no adheridos que no forman parte ni del Bloc, ni de Iniciativa ni de els Verds, aunque a ambos (Ribó y Tarín) se les ha pedido el relevo como representantes en la ejecutiva, aunque la dirección de Compromís no lo ha validado.

Ahora, Castañón, que ejerce desde principios de mes como alto cargo del Consell, entra en el núcleo duro de la conselleria que dirige Oltra, que además de vicepresidenta es portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. El nuevo alto cargo se encarga de coordinar la oficina de apoyo a la Portavocía y del Secretariado del Consell.

A principio de legislatura, Oltra criticó porque no consideraba «ético ni estético» un nombramiento con linaje en aquel caso también familiar, el de alto cargo de una empresa pública (Egevasa) de Alberto Hernández, pareja de la consellera de Sanidad, Carmen Montón.



Las palabras de Oltra fueron suficientes para que el nombramiento no se produjera. «En política, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo, y el marido también. Cuando uno está en política tiene determinadas limitaciones e implicaciones familiares», aseguró entonces.

Castañón es licenciado en Matemáticas por la Universitat de València, de la que ha sido profesor asociado de Algebra. Fue concejal por EU en el Ayuntamiento de Burjassot, donde coincidió con el actual diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Ricardo Sixto.