Manifestación en València por los derechos de las personas migrantes

Al menos 200 personas, según los datos ofrecidos por la Policía Nacional, hicieron frente al frío ayer por la tarde para reivindicar los derechos de las personas migrantes en una manifestación que recorrió las calles del centro de València.

Los participantes quisieron mostrar su apoyo al Día Internacional del Migrante, celebrado ayer, en una marcha que contó con lemas como "Por los derechos de las personas migrantes. Ningún ser humano es ilegal" u otros con reivindicaciones más concretas como "CIE No. Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Ser inmigrante no es un delito" o pancartas de crítica a la situación política hondureña: "No a la represión en Honduras".