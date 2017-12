"Con estos requisitos el trabajo no será eficiente"

La directora del máster de Género y Políticas de Igualdad que se imparte ne la Universitat de València, Gabriela Moriano, asegura que los requisitos que exigen los ayuntamientos para cubrir las plazas de agentes de Igualdad supondrán la creación de una figura «a medio gas y poco eficiente», ya que «el objetivo de crear la red pública era hacerlo con profesionales cualificados y si se exige un mínimo de 250 horas en formación de género, quedan demasiadas lagunas. Es imposible que una persona solo con este requisito tenga la formación que precisa un agente de igualdad en condiciones. El máster supone 90 créditos y cada crédito son 25 horas. En principio se hablaba de una formación universitaria y una formación específica de 250 horas. Pero no que una cosa fuera igual que la otra. Eso sí, no hay nada ilegal. Lo que no significa que ahora que se está creando la red pública de agentes de igualdad se cubran las plazas con gente que no precisa de la formación adecuada», explica Gabriela Moriano.

«Y es que, ¿quién va a querer invertir más de 3.800 euros y dos años de formación universitaria si puede realizar cualquier cursillo sobre violencia machista en un ayuntamiento y cumplir los requisitos?», se preguntan algunos aspirantes a las plazas municipales.

Los candidatos a las plazas públicas lamentan que un curso en violencia machista se equipare a un máster de género y que las «irregularidades continúen a sabiendas de que lo están haciendo mal».

«¿Y ahora que?», se preguntan las personas afectadas. «La dirección general conoce nuestras quejas, reconoce el error, lo justifica con la inclusión de las trabajadoras de Infodona, pero... Vamos, que desde 2006 ha habido tiempo de sobra para sacarse la formación necesaria (que, además se puede hacer online) y consideramos muy injusto que, teniendo la formación, la inversión, la cualificación y el esfuerzo, ahora que por fin se pone en marcha este plan autonómico por la igualdad de género, no nos sirva de nada», lamentan.