Bonig presenta la ley para recortar ayudas a sindicatos y patronales mayoritarias

La síndica del Grupo Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha presentado hoy una proposición de ley para que las organizaciones sindicales y empresariales accedan a las ayudas por pública concurrencia.

La síndica popular ha explicado que con esta medida no quieren quitarle el dinero ni a las organizaciones empresariales ni a los sindicatos. Pretendemos aplicar un principio de igualdad similar al que, por ejemplo, se produce con los partidos políticos en esta Cámara. No se entendería que hubiera partidos en les Corts, que también representan a la ciudadanía, y que no tuviesen una subvención. Pues lo mismo pretendemos para sindicatos y empresarios".

La modificación es a la actual ley de participación y colaboración institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales representativas en la Comunitat Valenciana.

Isabel Bonig ha explicado que "esta iniciativa no es una pataleta contra nadie. De hecho, en las últimas semanas nos hemos sentado y colaborado con varias organizaciones y sindicatos que estuvieron en la manifestación de noviembre, como AVA. No es una rabieta, sino una cuestión de justicia".

La modificación consiste en eliminar del texto de la ley el calificativo de "más representativa", dejando solo "representativa" para que todas las organizaciones sindicales y empresariales accedan a las ayudas por pública concurrencia y de acuerdo a su representatividad.

Bonig ha explicado que "los ciudadanos esperan coherencia de sus políticos. Puig y Oltra pueden decir que entidades de ámbito social como Cáritas, Cruz Roja o Casa Caridad vayan a pública concurrencia para obtener ayudas y que los sindicatos y entidades empresariales no vayan a pública concurrencia a una parte de las ayudas. Que todos tengan posibilidad de presentar proyectos. Simplemente decimos eso".

La síndica popular ha indicado que "llevamos más de un año con esto, y ahora la sorpresa ha sido que al resto de grupos también les parece bien. Puesto que todos estamos dispuestos a modificar, puesto que hay unanimidad, el PP ha presentado esta proposición para empezar a cambiar las cosas, para construir un proyecto de verdad. Que todos vayan a pública concurrencia con proyectos que nos constan que las organizaciones y empresariales tienen, proyectos diversos y variados para mejorar".

Además, Isabel Bonig ha explicado que "en septiembre propuse a Puig tres pactos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores ahora que empezaba la recuperación económica. Al igual que Rajoy anunció un acuerdo entre sindicatos y agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional, le pedí esa mesa al president. La semana pasada se reunieron en el Palau los sindicatos y los empresarios con el president de la Generalitat. Me hubiese gustado que también invitara a la oposición, pero no fue así. En cualquier caso, el president Puig parece darse cuenta que escuchar las propuestas del PP no tiene porqué ser una mala idea. Tiene nuestro apoyo en esta iniciativa. Por eso entre todos podemos hacer que esta propuesta en sentido similar salga adelante. Esto es hacer buena política y entre todos podemos empezar a cambiar ciertas cosas".