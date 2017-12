Podemos da una tregua al Consell

"En algún momento habrá que distanciarse". La frase es de un cargo relevante en el actual engranaje del grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento valenciano y evidencia que el tiempo del pacto de izquierdas que sostiene al Consell ha iniciado la cuenta atrás hacia su ruptura.

Podemos ha concedido una tregua y entre hoy y mañana permitirá en las Corts que se aprueben los presupuestos de la Generalitat para 2018. No serán necesarias componendas ni apoyos embarazosos de última hora (los ex de Ciudadanos ya anunciaron que votarían en contra porque intuían que sus votos no serían necesarios) y el tripartito valenciano podrá dar imagen de unidad.

Pero no será por mucho tiempo. A cambio de su apoyo a las cuentas, el grupo que lidera Antonio Estañ quiere ejercer el máximo control posible sobre el grado de cumplimiento y ejecución de las cuentas de 2018, las últimas de la legislatura porque nadie cree que puedan aprobarse unos presupuestos nuevos en un año ya que la intención de los podemitas (que durante la legislatura se han quedado fuera del Consell) es no agotar la legislatura en el Botànic. En estas circunstancias la pregunta del millón de los próximos meses será saber cuando salta el pacto por los aires, aunque lo más probable es que sea en el semestre previo a las elecciones de 2019. Podemos es la formación de todo el tablero valenciano a la que las encuestas auguran peor resultado respecto a los comicios de 2015.

Control de los presupuestos

Podemos ha logrado incluir medidas sociales ya desgranadas en estas páginas por un montante cercano a los 300 millones, pero ha fracasado en su intento de imponer la aplicación de la tasa turística, la puesta en marcha de una Agencia Valenciana de Residuos o de eliminar una subvención nominativa de tres millones a la aerolínea Air Nostrum.

En contrapartida, Podemos quiere el control de la ejecución de las cuentas. Para ello aspira a crear una comisión de seguimiento, aunque las comisiones en las Corts están en máximos históricos. También arranca al Consell el compromiso de que mejorará la información sobre los presupuestos y blindará partidas sociales para que evitar que puedan sufrir modificaciones en 2018. Así, el partido morado quiere erigirse en garante de las nuevas cuentas antes de la ruptura.

El síndic podemita, Antonio Estañ, ya puso ayer un muro entre su partido y el bipartito que gestiona la Generalitat (PSPV y Compromís) al asegurar que hay dos formas de entender el Botànic, una valiente (la suya) y otra más reticente a las transformaciones, la de sus dos socios, que tras el anuncio formal de los podemistas ayer se limitaron a agradecerle el gesto que consideraron coherente y que permite firmar la paz tras semanas de alta tensión.