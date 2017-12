La Generalitat estudia una nueva fórmula para blindar la sanidad universal

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este miércoles que la Abogacía está estudiando cómo "blindar" a través de instrumentos jurídicos como un nuevo decreto o una orden la sanidad universal en la Comunitat, tras anular el Tribunal Constitucional el decreto de 2015 que la garantizaba.

Así lo ha señalado tras reunirse con representantes de asociaciones en defensa de la sanidad universal en el Palau de la Generalitat para abordar la decisión tomada por el TC respecto al decreto de sanidad universal, que según ha indicado acatan pero consideran que "no atiende al interés general, no es justa y no es humana".

El 'president' ha querido reiterar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de la Comunitat, ya que "cualquier persona que entre en un centro de salud u hospital, sin importar su origen y situación va a ser atendido" porque existe una instrucción previa al decreto declarado inconstitucional que así lo determina.

La sanidad universal, en condiciones de equidad, ha proseguido Puig, "da dignidad como sociedad, no es caridad, es un acto de justicia".