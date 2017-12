El PSPV medirá en las comarcas el poder de Puig y Ábalos

Los procesos comarcales en el PSPV apuntan a una especie de segunda vuelta que contrapese el poder que el sector de José Luis Ábalos ha consolidado en la provincia de València sin disputa por parte del ximismo. Precisemos: bajo la etiqueta con el nombre del presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, se aglutina un abanico diverso de sensibilidades que incluye las huestes que ha ido conformando el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez (no solo en la Vall d´Albaida y la Costera), las de Carlos Fernández Bielsa en el extrarradio de València, las tradicionales de Alfred Boix en la Safor y las de la FSP-UGT.

Es evidente que estas alianzas no son estáticas y no operan igual en todas las comarcas, donde el elemento sentimental y de amistad con un candidato juega un papel relevante, pero cuando aún no se ha abierto el periodo de precandidaturas ya se otean movimientos que presagian que habrá batalla en prácticamente todas las comarcas de València.

Posiblemente la excepción sea la Serranía, donde la dirección de país no prevé dar guerra a Ramiro Rivera (alcalde de Titaguas), quien parece que será el candidato de Ábalos y de la líder de la provincia, Mercedes Caballero.

Además de la ciudad de València, donde las cartas están sobre la mesa (la portavoz municipal Sandra Gómez contra la también concejal Maite Girau, abalista), l´Horta Sud y l´Horta Nord, las riberas, la Safor, Morvedre y Camp del Túria aparecen a día de hoy como focos seguros de disputa.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, se perfila como el aspirante ximista. Por el sanchismo/abalismo ha ganado fuerza tras el congreso provincial la opción del primer edil de Albal, Ramon Marí, de intentar repetir en el puesto.

Este sector se presentará en l´Horta Nord detrás del secretario general de Moncada, Juan Carlos Fulgencio. El ximismo busca un acuerdo que podría surgir en torno al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo (próximo a Bielsa).

La alcaldesa de la Pobla Llarga y nueva asesora de Rodríguez, Neus Garrigues, optará en la Ribera Alta, donde está por concretar el aspirante abalista. En la Ribera Baixa el ximismo busca una solución de nuevo alrededor de un afín a Rodríguez como el primer edil de Almussafes, Antoni González. También es un hombre próximo al presidente de la diputación el más que posible aspirante a consolidarse en la Hoya de Buñol: Lucas Ferrando.

En la Safor la disputa es casi segura entre el diputado provincial Voro Femenia y el outsider Carlos Mengual (Oliva) por el abalismo.

Este sector evalúa las posibilidades de Glòria Calero en Morvedre, donde la otra corriente trabaja un acuerdo con un afín a Bielsa. Algo similar se da en el Camp del Túria: el sanchismo se agrupa en torno al alcalde de Olocau, Antonio Ropero, mientras los de Puig valoran opciones. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el del Palomar, Jordi Vila, se perfilan también como aspirantes ximistas en la Costera y la Vall d´Albaida.