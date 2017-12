Lotería de Navidad 2017: "Me enteré del quinto premio porque me llamó Levante TV"

Amparo estaba hoy como si hubiera repartido el Gordo de la Lotería de Navidad 2017. En el Estanc de l'Ermita, un estanco histórico, de losmás antiguos de Picassent, ha repartido dos décimos del quinto premio, el 58808. "Estoy muy contenta y muy satisfecha de dar un premio porque creo que se ha quedado aquí en Picassent", señala la estanquera en una entrevista realizada a la Radio Municipal de Picassent, Radio l'Om, que confiesa que no estaba siguiendo el sorteo.

"Me he enterado porque me ha llamado Levante TV , y luego ya otras televisiones y ha empezado a sonar el teléfono sin parar". No hay todavía nadie que haya reclamado la autoría de esos dos décimos, "pero yo por la terminación sospecho quien es, porque es alguien que siempre me pide expresamente esa terminación", recuerda Amparo.

Es la primera vez que este Estanc de l'Ermita vende un premio en el osrteo del Gordo de Navidad, "hace mas de una década repartimos unos 3 millones de euros en Lotería Primitiva,pero en el Gordo nunca y estoy súper ilusionada", concluye.