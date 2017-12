Lotería de Navidad 2017: El Gordo toca Benetússer

Premiados en la C. Valenciana

El Gordo de Navidad de la Lotería de Navidad 2017 ha sido este año para el número 71198, que ha salido al filo ya del mediodía y ha tocado en Benetússer. El premio Gordo reparte 4 millones de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 400.000 euros al décimo.

La administración 1 de Benetússer ha sido agraciada con el Gordo de Navidad. Todo indica que se ha distribuido uno de lo décimos con el premio más grande, vendido por terminal. Bernabé Martinez es el lotero que ha repartido suerte en la localidad valenciana y la agraciada ha sido Neringa, un mujer lituana que ha apostado su suerte al número 71198.

Neringa buscó este número por distintas administraciones y solo lo encontró aquí. Quería este y no otro por una razón: es la fecha de nacimiento de su hija mayor, de 19 años, que está en Lituania. "Compré el décimo hace más de seis meses, sólo quería este número al que ya he jugado más veces".

Neringa tiene la voz entrecortada por lo emocionada que está. Acaba de ganar 400.000 euros con los que tapará agujeros, pero todavía no es consciente de ello. La gente se ha agolpado a las puertas de la administración para felicitar a la ganadora y a Bernabé, ambos abrazados por la alegría. Neringa tiene 42 años y lleva quince en España viviendo, con otras dos hijas cuyas fechas de nacimiento también son número de la suerte para ella.

Se enteró de que le había tocado mientras trabajaba. "Escuché que terminaba en 98, como el mío... pensé que me saldría a devolver". Sin embargo, declara emocionada que cuando escuchó la repetición del número por la radio, con el bullicio de fondo del Teatro Real, siguió escuchando, "y entonces me di cuenta que también coincidía el 11... la sorpresa ha sido cuando se ha dado cuenta de que iba encabezado por el 7. Ha reconocido que no podía creerlo y que lo ha tenido que comprobar varias veces.

Va a destinar una parte a su familia en Lituania y a pagar los estudios de su hija allí, que está cursando allí la carrera de Asistente Social. El resto, "para disfrutarlo". De hecho duda de su irá o no a trabajar esta tarde, porque "solo quiero disfrutarlo" rodeada de amigas y su familia.

La administración número 1 de Benetússer abrió en 1982. La regenta Bernabé pero antes de él fue su madre, ya jubilada. "El año pasado repartimos premios de El Niño, somos un pueblo con mucha suerte", afirma.

Los bombos reparten suerte desde el Teatro Real de Madrid como cada 22 de diciembre.

La Lotería de Navidad reparte este año 3.400.000.000 millones de euros por toda la geografía española, en más de 24 millones de premios

