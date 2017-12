Lotería de Navidad 2017: Un quinto premio deja en Utiel 2,4 millones

Uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad 2017, el 03278, ha salido poco después de las 10.30 horas de la mañana y ha llevado la suerte a Utiel y Benidorm. El quinto premio reparte 60.000 euros a la serie o, lo que es lo mismo, 6.000 euros al décimo.

El número 032798 ha llegado a Utiel para dejar una auténtica lluvia de millones, puesto que la administración nº 2 de Utiel, situada en la calle Canónigo Muñoz, ha vendido 40 series del número afortunado, lo que significa que ha repartido un total de 2,4 millones de euros.

Pasa pocas veces, pero ahí están las excepciones que se llevan titulares. Un lotero al que le ha tocado la lotería. Se trata de Raúl, vecino de Utiel.

Tanto él como el resto de miembros del Club de Pesca Black Bass se han repartido gran parte de este premio, excusa perfecta para celebrar a lo grande estas navidades. No sólo han resultado agraciados ellos, sino que se ha repartido por el resto de la comarca en localidades como Villagordo.

"Es la primera vez que me ocurre algo así. Yo reparto dinero, pero nunca me toca", ha contado Levante-EMV. Raúl es el vendedor de cupones de la ONCE de la calle canónigo Muñoz. Esta acostumbrado a premiar a la gente, no a ser el premiado.

Junto a él han ido llegando distintos ganadores, que se han llevado pellizcos desde 1.000 a 9.000 euros, como es el caso de Raúl.

Se ha enterado del premio cuando ha visto a la administradora de esta oficina, Remedios Fernández, salir corriendo desde el bar donde estaba almorzando junto con su hija. "Ha empezado a hacerme gestos y enseguida he entendido que me había tocado", explica emocionado. Apenas hay 50 metros entre la oficina y la caseta de la ONCE desde donde Raúl reparte suerte. Esta vez, ha caído de su lado.

Mientras, en Benidorm, se han vendido diez décimos de este mismo número, lo que implica el reparto de 60.000 euros.

Los bombos reparten suerte desde el Teatro Real de Madrid como cada 22 de diciembre. En Levante-EMV hemos preparado un especial donde puedes seguir en directo el Sorteo Extraordinario de Navidad 2017 y conocer si hoy la suerte te sonríe. Tienes la opción de consultar tus números aquí y saber si eres uno de los afortunados premiados con el Gordo de Navidad.

La Lotería de Navidad reparte este año 3.400.000.000 millones de euros por toda la geografía española, en más de 24 millones de premios, en nuestras redes puedes seguir el sorteo al minuto. Tal vez no seas premiado con el Gordo, ni tampoco con sexto premio... ¿tampoco con la pedrea? En ese caso recuerda, lo importante es la salud.

