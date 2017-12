"El premio ha sido para todo el pueblo y para la gente humilde como nosotras"

Pasadas las diez de la mañana de ayer, la administración de lotería en la Avenida del País Valencià de la Pobla de Farnals comenzaba a tener movimiento. «¡Nos ha tocado!», gritaba la gente por la calle. Y así era. Uno de los premios más madrugadores, uno de los quintos, dejó seis millones de euros en la localidad de l'Horta Nord con el número 05431. El claxon de los coches sonaba repetidamente al tiempo que los vehículos pasaban por delante del local que regenta Amparo Bernet. «Hemos vendido 1.000 décimos y nos han tocado seis millones», contaba Vicente Esteve, otro responsable de la sucursal.

Este premio, según contaban los trabajadores de la administración, «se ha repartido entre todo el pueblo y se lo ha llevado gente humilde, como nosotros, porque a pesar de que a cada décimo le corresponden unos 6.000 euros, el número se ha vendido mayoritariamente a través de papeletas».

Sin embargo, quien más agradeció haber elegido el número que ha resultado premiado fue la Associació de Dones de la Pobla de Farnals. De las 100 series, ellas repartieron la mitad y ayer celebraban por todo lo alto el quinto premio. Una decena de socias y directivas se congregaron ante la puerta. «Cada una tenemos unas tres o cuatro papeletas», «¡Qué alegría!» y, entre abrazos, saltos y copas de champán, todas ellas celebraron su victoria. Cada papeleta del 05431 vendida a 2,40 euros se convirtió ayer en un total de 750 euros, y las participaciones a dos euros se convierten en 600 euros cada una.



Un regalo muy «valioso»

La Associació de Dones de la Pobla de Farnals existe desde hace más de treinta años y son muchas las mujeres del municipio las que son socias o participan en sus actividades. Estas navidades, la directiva quiso hacer un regalo a todas. «Decidimos comprar una papeleta de dos euros para cada socia como regalo de navidad, nunca se sabe», cuenta Carmen Villalba, miembro de la directiva desde hace diez años. «Repartimos 254 papeletas y resulta que el regalo han sido 600 euros por persona, ¡qué suerte!». « Farem un dinaret totes o algo per a celebrar-ho, no?», comentaban entre ellas.

Muchas gastarán el dinero en regalos navideños para sus familiares y otras, como Pilar Ferrer, también directiva de la agrupación, se irán de viaje. Pero lo más importante para ellas es que se ha repartido «en todo el pueblo». «Se ha vendido a gente de casas humildes, hacía falta para que muchas familias que están necesitadas pasen una buenas navidades», explicaba ayer Ferrer, que no pudo contener las lágrimas. «No nos ha tocado mucho pero somos una asociación de gente humilde y fíjate lo contentas que estamos, el haber ganado algo es una ilusión», detallaban las socias de la asociación. La gente que paseaba por la calle y veía la escena también se acercó ayer a dar la enhorabuena a las agraciadas. «¡Ay, a mi no me ha tocado nada pero me alegro mucho por vosotras!», expresaba una señora a su paso por la avenida País Valencià. La administración de la Pobla de Farnals lleva abierta más de treinta años.

Aunque Amparo Bernet es ahora la responsable del local, su madre, Amparo Marqués, fundó el negocio hace tres décadas y ayer no se quiso perder la celebración. «Ya nos tocó el primer premio en noviembre y en 2011 el sorteo de navidad nos agració, con el quinto», recordó Marqués. Sobre las once, las mujeres rodeaban la administración. Sus sonrisas, tan grandes como soles, constataron lo que el premio demostró: La suerte les había llegado.