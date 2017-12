El TSJCV deniega la libertad condicional a Francisco Correa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegado la libertad provisional al empresario y líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, en prisión desde el 14 de febrero de 2017, tras ser condenado a trece años de cárcel por las irregularidades en la contratación de Fitur.

La sala de lo civil y lo penal considera que Correa no debe salir de prisión, porque «ignoramos el alcance de su afán por colaborar con la administración de justicia en otras causas, pero sí hemos podido apreciar que en la presente causa no ha demostrado tal interés, e incluso podemos suponer que será cuestionable su efectiva trascendencia en esos otros procedimientos a que se nos alude a juzgar por la posición mantenida por el Ministerio Fiscal en su informe».

Tampoco le vale al TSJCV el argumento de que ha liberado los fondos que Correa disponía en Suiza ya que «ya estaban intervenidos por algún tribunal y mucho no ha debido facilitar su traspaso a territorio nacional cuando aún no obran ingresados en cuenta de consignación alguna» ni tampoco ha pagado las responsabilidades pecuaniarias de la pieza de Fitur por la que fue condenado. La sala de lo civil y lo penal también rechaza las «razones humanitarias» que alega Correa por la enfermedad de su hermano. De esta manera, como aún tiene varias causas pendientes en la Audiencia Nacional, el TSJCV ha decidido mantenerlo en prisión.