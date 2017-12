Correa pasará las navidades en la cárcel

El «líder» de la trama Gürtel, Francisco Correa, seguirá en la cárcel estas Navidades. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hizo pública ayer el auto en el que se le deniega la libertad provisional que había solicitado el empresario de cabecera del PP durante años, en prisión desde el 14 de febrero de 2017, tras ser condenado a trece años de prisión por el amaño de contratos en la feria Fitur.

Correa, pendiente de una nueva sentencia por el juicio de la «primera época de la trama Gürtel» en la que se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción de 125 años de cárcel, había esgrimido cuatro motivos para ser excarcelado: su «colaboración» con la Fiscalía Anticorrupción al admitir los hechos, su decisión de «liberar» los fondos que guardaba en Suiza, los cuatro años y seis meses de prisión provisional que ha cumplido (la mayoría desde que fue detenido en 2009) y razones «humanitarias derivadas de ciertos padecimientos de su hermano». Ningún argumento convence a la sala de lo Civil y lo Penal que ya lo condenó en febrero y ordenó su inmediato ingreso en prisión.

Los tres magistrados que firman el auto consideran que Correa no debe salir de prisión, porque «ignoramos el alcance de su afán por colaborar con la administración de justicia en otras causas, pero sí hemos podido apreciar que en la presente causa no ha demostrado tal interés, e incluso podemos suponer que será cuestionable su efectiva trascendencia en esos otros procedimientos que se nos alude a juzgar por la posición mantenida por el Ministerio Fiscal en su informe». Sobre los fondos de Suiza, responden que «ya estaban intervenidos por algún tribunal y mucho no ha debido facilitar su traspaso a territorio nacional cuando aún no obran ingresados en cuenta de consignación alguna» ni tampoco ha pagado los 3,9 millones de multa que se le impusieron en la condena de Fitur. Rechazan los otros motivos y, como «persiste el riesgo de fuga» ante las causas pendientes, le deniegan la libertad.