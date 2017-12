Siete aeronaves se incorporan a la extinción del incendio forestal de Culla

Al menos veinte masías y un hotel rural fueron ayer desalojados por un incendio que azotó al pequeño municipio castellonense de Culla. El fuego se declaró sobre las 14.00 horas en La Esparraguera, una zona de matorral, pinar, olivos y almendros y se saldó con un bombero herido que tuvo que ser trasladado al hospital La Fe por quemaduras.



Un total de siete aeronaves se han incorporado esta mañana a las labores de extinción. Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, tres aviones Air Tractor y cuatro helicópteros se han unido esta mañana a los diez medios terrestres del Consorcio y las 12 unidades de bomberos de la Generalitat que trabajan en la zona.



Además, se ha solicitado la colaboración del avión anfibio del Ministerio de Agricultura, que ayer tuvo que retirarse tras comprobar que las condiciones meteorológicas impedían su intervención.





Como explicó el alcalde de Culla, Víctor Fabregat, una de las masías quedó totalmente afectada por el incendio pero sus habitantes ya habían sido desalojados cuando el fuego llegó a la edificación. También el hotel rural Aldea Roqueta tuvo que ser evacuado a la hora de la comida y unas diez personas, entre clientes y empleados, dejaron la instalación por indicación de la Guardia Civil, informó su propietario, Natxo Herrando.Según su relato, durante la tarde ya no se veían llamas en la montaña, solo brasas y las luces de los vehículos de extinción y de los bomberos debido a que la intensidad del viento había disminuido bastante, por lo que confiaba en que si continuaba de esta manera, su evolución sería favorable.El problema fue el viento ya que provocó que el fuego se propagara de una manera muy rápida e impidió que los medios aéreos pudiesen trabajar para controlar el incendio.Asimismo, un bombero resultó herido con quemaduras cuando una dotación del parque de Els Ports sufrió un «atrapamiento» mientras trataba de acceder a unas masías, según informó ayer el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló. El bombero tuvo que ser trasladado con helicóptero medicalizado de GVA al Hospital La Fe por quemaduras y su vida no corre peligro. Por otra parte, dos vehículos del Consorcio Provincial resultaron dañados también a consecuencia de esta situación.El Consorcio desplazó hasta la zona del incendio 9 dotaciones de Bomberos, 9 Unidades de Bomberos Forestales, 2 coordinadores forestales, 1 técnico forestal, así como una Unidad Móvil de Coordinación. También un camión nodriza de 35.000 litros de capacidad. Para coordinar las labores de extinción, constituyó en Culla el Puesto de Mando Avanzado y cien personas trabajaron en la zona. La previsión de medios aéreos que se incorporarán en la jornada del sábado es de dos air tractor y un helicóptero más brigada helitransportada, que saldrán a primera hora. Otros siete medios aéreos más estarán operativos en base.El alcalde de Culla señaló que no existe peligro para el núcleo de población ya que se encuentra a unos 15 kilómetros de la zona donde se declaró el incendio.Además del de Culla, la provincia de Castelló registró ayer por la tarde un incendio de vegetación en Sueras al que se desplazaron dos dotaciones de bomberos, dos unidades forestales y una unidad de la brigada forestal voluntaria de Fuentes de Ayódar.Por último, y ya en la provincia de València, en concreto en el municipio de Rafelguaraf, ardió una hectárea de terreno forestal a consecuencia de un incendio que durante la tarde de ayer se dio por extinguido.