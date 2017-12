El incendio forestal de Culla sigue activo tras quemar más de 400 hectáreas

El incendio declarado a primera hora de la tarde de ayer en una zona forestal del término municipal Culla, en el interior de la provincia de Castelló, que sigue activo tras haber quemado más de 400 hectáreas, aunque evoluciona de forma positiva, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitado hoy el puesto de mando avanzado del incendio, donde ha apuntado a una quema de rastrojos como una de las posibilidades del origen del fuego, aunque ha insistido en que se trata de algo que "deben decir los técnicos en el momento que se llegue a la causalidad".

Ha señalado que sea esa la causa o no en este caso, "en general la mano del hombre está, de una manera intencionada o no, detrás demás del 80 % de los incendios", y ha pedido prudencia ante el fuego a toda la sociedad, no solo a los agricultores sino también a los turistas o a quienes acuden al monte.

"Todos somos corresponsables de que pueda haber incendios", ha afirmado Puig, quien ha recordado que la Comunitat sufre "un estrés hídrico enorme" y "la situación del cambio climático es evidente", por lo que hay que ser "más prudentes que nunca" y "no se pueden hacer quemas cuando no hay condiciones meteorológicas adecuadas".

Al respecto, ha destacado que en esa misma zona la Conselleria de Agricultura y la Unió de Llauradors iban a hace "una práctica para eliminar las quemas".

El president ha agradecido el trabajo que está realizado todo el personal implicado en las labores de extinción, entre ellos, el bombero que resultó herido ayer por quemaduras y que se encuentra ingresado en la unidad de quemados del hospital La Fe de València.

Fuentes del Consorcio Provincial han señalado a EFE que el bombero tiene quemaduras importantes, sobre todo el rostro, aunque no tiene afectado ningún órgano vital y su evolución va según lo previsto.

Puig ha destacado la ejemplaridad de este hombre, que hoy debía incorporarse al trabajo, pero que ayer participó en las labores de extinción del incendio como voluntario, y le ha deseado que se recupere lo más rápidamente posible y le ha trasladado todo su cariño y afecto.

"Las previsiones sobre el incendio son favorables, pero están condicionadas a la acción de viento que ha sido el motor de este fuego, como de tantos otros", ha manifestado Puig, quien ha señalado que las condiciones meteorológicas están haciendo que este incendio sea "exactamente igual a si estuviéramos en junio, julio o septiembre".